巴黎奧運｜18歲車臣男子涉嫌策劃襲擊奧運場館　遭法國拘捕

內政部長達爾馬寧(Gerald Darmanin) 在一份聲明中表示，安全總局成員於5月22日逮捕了一名來自車臣的18歲男子，原因是他涉嫌策劃襲擊南部城市舉行的奧運足球賽事。

巴黎奧運即將於7月揭開序幕，法國政府在上月31日宣布逮捕一名來自車臣的18歲男子，因為他涉嫌策劃在奧運發動恐怖攻擊。

內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）在聲明中表示，安全總局成員於5月22日逮捕了一名來自車臣的18歲男子，原因是他涉嫌策劃襲擊南部城市舉行的奧運足球賽事。

根據初步調查，這名男子正準備對聖伊天（Saint-Etienne）的基奧夫萊古查特球場（Geoffroy-Guichard stadium）發動襲擊，該球場將在奧運期間舉辦多場足球比賽。聲明稱，計劃中的攻擊目標是觀眾和警察，嫌犯表示想要攻擊奧運賽事，並且「同歸於盡」。