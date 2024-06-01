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國際
2024-06-01 16:10:00

巴黎奧運｜18歲車臣男子涉嫌策劃襲擊奧運場館　遭法國拘捕

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內政部長達爾馬寧(Gerald Darmanin) 在一份聲明中表示，安全總局成員於5月22日逮捕了一名來自車臣的18歲男子，原因是他涉嫌策劃襲擊南部城市舉行的奧運足球賽事。

巴黎奧運即將於7月揭開序幕，法國政府在上月31日宣布逮捕一名來自車臣的18歲男子，因為他涉嫌策劃在奧運發動恐怖攻擊。

內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）在聲明中表示，安全總局成員於5月22日逮捕了一名來自車臣的18歲男子，原因是他涉嫌策劃襲擊南部城市舉行的奧運足球賽事。

根據初步調查，這名男子正準備對聖伊天（Saint-Etienne）的基奧夫萊古查特球場（Geoffroy-Guichard stadium）發動襲擊，該球場將在奧運期間舉辦多場足球比賽。聲明稱，計劃中的攻擊目標是觀眾和警察，嫌犯表示想要攻擊奧運賽事，並且「同歸於盡」。

法國國家反恐檢察官辦公室31日在一份聲明中表示，該男子被指控代表伊斯蘭國組織的聖戰意識形態策劃「暴力行動」。該名男子身份不明，目前已被拘留，等待進一步調查。

巴黎奧運會和殘奧會將於7月26日至8月舉行，預計將吸引數百萬遊客，由於近年來國際情勢緊張，法國已繃緊神經，處於最高安全警戒狀態。法國總統馬克宏先前甚至表示，如果認為安全威脅太高，7月26日的奧運開幕式可能會由戶外改為在法國國家體育場舉行。

內政部長達爾馬寧表示，目前的確存在多種潛在威脅，包括來自伊斯蘭極端組織、暴力環保活動人士、極右組織以及來自俄羅斯或其他對手的網路攻擊。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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