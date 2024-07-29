巴黎奧運｜3以色列選手資料外洩遭「死亡威脅」　以國安部嚴陣以待

據路透社（Reuters）報導，檢察官在聲明中說，反網路犯罪官員也在調查26日在社群網路上洩露運動員個人資料事件，並試圖刪除。

以色列男足對巴拉圭男足的比賽中出現反猶太手勢

據路透社（Reuters）報導，檢察官在聲明中說，反網路犯罪官員也在調查26日在社群網路上洩露運動員個人資料事件，並試圖刪除。

據英國天空新聞台（Sky News）報導，針對27日以色列男足對巴拉圭男足的比賽中出現反猶太手勢，奧運會組織者已要求法國相關部門進行調查。報導稱，在巴黎王子公園球場，有球迷對以色列國歌發出噓聲，還舉著寫有「種族滅絕奧運會」的橫幅和巴勒斯坦國旗，隨後拿著橫幅和旗幟的球迷被管理員帶離看台。

據報導，巴黎奧運會組織者稱，「巴黎2024（奧運）強烈譴責這些行為並已提出投訴，相關部門將協助調查」。據官員介紹，在巴以衝突持續不斷背景下，在巴黎的以色列運動員將由精銳戰術部隊護送往返比賽場地，並受到24小時保護。

此外，以色列國家安全總局（Shin Bet，又稱「辛貝特」）正協助進行保全工作，一名以色列外交消息人士說，他們「完全支持法國相關部門正採取的措施」。消息人士補充說，「這向試圖威脅（以色列）運動員的個人和組織發出了一個重要訊息」。