巴黎奧運｜3以色列選手資料外洩遭「死亡威脅」　以國安部嚴陣以待

綜合英國天空新聞台、路透社等多家外媒報導，法國巴黎公共檢察官辦公室28日表示，巴黎奧運會上有3名以色列運動員收到「死亡威脅」，法國警方已對此展開調查。
以色列男足對巴拉圭男足的比賽中出現反猶太手勢
據路透社（Reuters）報導，檢察官在聲明中說，反網路犯罪官員也在調查26日在社群網路上洩露運動員個人資料事件，並試圖刪除。
據英國天空新聞台（Sky News）報導，針對27日以色列男足對巴拉圭男足的比賽中出現反猶太手勢，奧運會組織者已要求法國相關部門進行調查。報導稱，在巴黎王子公園球場，有球迷對以色列國歌發出噓聲，還舉著寫有「種族滅絕奧運會」的橫幅和巴勒斯坦國旗，隨後拿著橫幅和旗幟的球迷被管理員帶離看台。
據報導，巴黎奧運會組織者稱，「巴黎2024（奧運）強烈譴責這些行為並已提出投訴，相關部門將協助調查」。據官員介紹，在巴以衝突持續不斷背景下，在巴黎的以色列運動員將由精銳戰術部隊護送往返比賽場地，並受到24小時保護。
此外，以色列國家安全總局（Shin Bet，又稱「辛貝特」）正協助進行保全工作，一名以色列外交消息人士說，他們「完全支持法國相關部門正採取的措施」。消息人士補充說，「這向試圖威脅（以色列）運動員的個人和組織發出了一個重要訊息」。
巴黎奧運開幕前以色列運動員收到死亡威脅
在巴黎奧運開幕前，以色列《猶太紀事報》（The Jewish Chronicle）21日報導稱，過去幾天內，以色列運動員收到了「死亡威脅」。以色列國家安全總局將派遣史上最大規模武裝特工部隊前往巴黎，負責以色列運動員的保全。
據路透社22日報導，在一名法國極左翼政黨議員稱「巴黎不歡迎以色列代表團」並呼籲抗議以運動員參賽後，法國內政部長稱，以色列運動員將在巴黎奧運會期間受到24小時保護。
另據以色列媒體先前報導，自新一輪巴以衝突爆發以來，針對歐洲猶太人和以色列人的威脅激增。以色列體育與文化部長佐哈爾（Miki Zohar）接受英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）採訪時表示，今年的奧運安保預算已經翻倍，且安全細節規劃已經進行了一年多。一名辛貝特前官員透露，特工將配備各種武器，並得到當地安全的協助。辛貝特將從運動員抵達巴黎到返回以色列的整個過程中保護他們的安全。
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