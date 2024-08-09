巴黎奧運｜JK羅琳力戰網民　續暗示林郁婷等跨性別選手非女性

中華台北隊拳擊女將林郁婷捲入性別風波，《哈利波特》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）也隨國際拳總（IBA）起舞，批評、質疑林郁婷的參賽資格，遭大批網友出征。J.K.羅琳7日晚間再發炮：「這就像拿不同形狀的馬鈴薯來證明石頭可以吃一樣可笑」，暗示即使女性身分多元，也不代表跨性別者是女人。

國際拳總2023年以未通過性別測試為由，堅持撤銷林郁婷的銅牌資格，2024年巴黎奧運上，國際拳總再以此事主張林郁婷沒有參賽資格，遭國際奧會開記者會反駁說法。國際奧會更指控，稱國際拳總早就因貪腐不公被停權。不僅國際奧會堅定支持林郁婷，同時不少名人和醫界人士出面聲援她，但都無法讓J.K.羅琳放下認為林郁婷是「跨性別選手」的想法。