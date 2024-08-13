巴黎奧運｜Uber爆失物包括奧運金牌　這兩國選手最健忘

巴黎奧運在12日凌晨圓滿落幕。網約車平台Uber公布一份失物統計清單，記錄奧運期間，巴黎遊客最容易忘在車上的物品。其中除了數不清的手機、與錢包之外，居然有2名選手將剛奪下的金牌遺留車上，有兩個參賽國家的選手最健忘。

Uber近日公布一份統計報告，統計從上月22日至本月6日發生、也就是巴黎奧運期間的「遺失物統計」。報告顯示，最常把東西忘在車上的乘客是地主法國人，第2名是美國人。至於最常見的遺失物品是手機和銀包。報告亦提到，有2名金牌得主在車上留下了裝有奧運金牌、真品證書以及勝利徽章的盒子。還有一名柔道選手將他的柔道服遺留車上。法國與美國選手是最健忘，好幾位運動員把有奧運門票的手機留在車上。慶幸這些失物最終都已物歸原主。