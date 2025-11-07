巴黎推「修理墓碑換墳地」抽獎　30幸運兒與王爾德莫泊桑等名人做鄰居

法國巴黎日前宣布一項與眾不同的抽獎活動，但獎品不是現金，而是有機會在去世後安葬於巴黎最著名的公墓。據稱，這項「修理墓碑換墳地」的計劃是當局在尊重死者，與讓市民有機會在市內安葬之間提供的折衷方案。
根據《CNN》，巴黎市政廳上月31日宣布，自20世紀初以來，巴黎城牆內的墓地幾乎已無空位，而當地法例令清理廢棄墓穴的過程變得複雜。
拉雪茲神父公墓等3個名人長眠地
此次活動將抽出30名幸運兒。每人可獲得一塊由拉雪茲神父公墓（Père-Lachaise）、蒙帕納斯公墓（Montparnasse）或蒙馬特公墓（Montmartre）公墓提供的墓地。
以上3個墓地是法國重要歷史文化場所，文學家和哲學家薩特(Jean-Paul Sartre)、劇作家王爾德、小說家小仲馬、莫泊桑（Maupassant）、國寶級女歌唱家Edith Piaf等名人都長眠於此。
永久使用權約15.8萬港元
條件是中獎者需承擔修復費用。之後他們可以獲得墓地附近土地的租賃權，費用從10年合約的976歐元（約8,752.5港元）起，最高為永久使用權的17,668歐元（約15.8萬港元）。
目前抽籤已經開始，將持續至12月31日截止，抽獎者支付125歐元（約1,121港元）的報名費，就有機會與一眾歷史名人「做鄰居」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章