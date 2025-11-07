巴黎推「修理墓碑換墳地」抽獎　30幸運兒與王爾德莫泊桑等名人做鄰居

法國巴黎日前宣布一項與眾不同的抽獎活動，但獎品不是現金，而是有機會在去世後安葬於巴黎最著名的公墓。據稱，這項「修理墓碑換墳地」的計劃是當局在尊重死者，與讓市民有機會在市內安葬之間提供的折衷方案。

根據《CNN》，巴黎市政廳上月31日宣布，自20世紀初以來，巴黎城牆內的墓地幾乎已無空位，而當地法例令清理廢棄墓穴的過程變得複雜。