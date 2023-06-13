巴黎滅鼠失敗 市長宣布投降 要居民與600萬隻老鼠和平共存

經過連年斥資滅鼠失敗後，巴黎市長伊達爾戈(Anne Hidalgo)宣布，居民應與「鼠輩」和平共處。

倡人道治鼠

英國《每日電訊報》報道，巴黎市政府按照市長指示，成立一個特別委員會，找出如何讓200萬市民與600萬隻老鼠和平共存的方法。負責公共衛生的副市長蘇伊里斯(Anne Souyris)表示，委員會的職責是找出巴黎人「容忍範圍內」的「有效」處理鼠患方式。報道指，密不透風的加蓋垃圾桶，加上給老鼠服食避孕藥，仍是可行的人道治鼠方法。

政治新聞網Politico.eu指，政策轉彎顯示巴黎2017年投入170萬歐元(約1,437萬港元)的滅鼠策略失敗，就是在全市廣設密封垃圾桶、用毒鼠藥發動上千次滅鼠行動。

動保團體：政府做法恰當

長期擔心鼠患的巴黎第17區區長布拉爾(Geoffroy Boulard)在Twitter發文諷刺伊達爾戈團隊「從不讓人失望」，並說「巴黎值得人們想出更好的法子」。但一些動保團體卻稱讚市政府做法恰當，指目前的滅鼠方式「既無效又殘忍」。