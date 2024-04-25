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國際
2024-04-25 15:33:39

巴黎紅磨坊風車葉片掉落街頭 135年首發生幸無人傷(多圖有片)

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法國巴黎著名地標紅磨坊（Moulin Rouge）的風車葉片倒塌街頭，幸未造成任何人員受傷，暫時未知意外原因。

法國巴黎著名地標紅磨坊（Moulin Rouge）的風車葉片倒塌街頭，幸未造成任何人員受傷，暫時未知意外原因。

法國巴黎著名地標紅磨坊（Moulin Rouge）的風車葉片掉落街頭，幸未造成任何人員受傷，暫時未知意外原因。

法國巴黎著名地標紅磨坊（Moulin Rouge）的風車葉片倒塌街頭，幸未造成任何人員受傷。(影片截圖) 法國巴黎著名地標紅磨坊（Moulin Rouge）的風車葉片倒塌街頭，幸未造成任何人員受傷。(影片截圖) 法國巴黎著名地標紅磨坊（Moulin Rouge）的風車葉片倒塌街頭，幸未造成任何人員受傷。(影片截圖) 法國巴黎著名地標紅磨坊（Moulin Rouge）的風車葉片倒塌街頭，幸未造成任何人員受傷。(路透社) 法國巴黎著名地標紅磨坊（Moulin Rouge）的風車葉片倒塌街頭，幸未造成任何人員受傷。(路透社) 法國巴黎著名地標紅磨坊（Moulin Rouge）的風車葉片倒塌街頭，幸未造成任何人員受傷。(路透社) 法國巴黎著名地標紅磨坊（Moulin Rouge）的風車葉片倒塌街頭，幸未造成任何人員受傷。(路透社) 法國巴黎著名地標紅磨坊（Moulin Rouge）的風車葉片倒塌街頭，幸未造成任何人員受傷。(路透社) 法國巴黎著名地標紅磨坊（Moulin Rouge）的風車葉片倒塌街頭，幸未造成任何人員受傷。(路透社) 法國巴黎著名地標紅磨坊（Moulin Rouge）的風車葉片倒塌街頭，幸未造成任何人員受傷。(路透社) 法國巴黎著名地標紅磨坊（Moulin Rouge）的風車葉片倒塌街頭，幸未造成任何人員受傷。(路透社) 法國巴黎著名地標紅磨坊（Moulin Rouge）的風車葉片倒塌街頭，幸未造成任何人員受傷。(路透社) 磨坊座落於巴黎北部，有獨特的紅風車葉片，是巴黎最多人造訪的地標之一(資料圖片) 紅磨坊座落於巴黎北部，有獨特的紅風車葉片，是巴黎最多人造訪的地標之一(資料圖片) 紅磨坊座落於巴黎北部，有獨特的紅風車葉片，是巴黎最多人造訪的地標之一(資料圖片)

當地傳媒報道，事發在當地周四(25日)凌晨，現場片段可見，風車葉片掉落到附近店舖外的空地，當局用鐵馬圍封清理現場。消防部門表示，暫時未知意外原因，但相信不會有進一步損壞坍塌的風險。

紅磨坊座落於巴黎北部，有獨特的紅風車葉片，是巴黎最多人造訪的地標之一，以現代康康舞的發源地聞名。有紅磨坊工作人員表示：「歌舞表演技術團隊每姑都會檢查風車機械裝置，沒有發現任何問題。這是自1889年歌舞表演首次開業以來，第一次發生這樣的事故。」該地標建築遭遇的唯一一次嚴重事故是1915年施工期間發生的火災，導致關閉了9年。

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