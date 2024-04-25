巴黎紅磨坊風車葉片掉落街頭 135年首發生幸無人傷(多圖有片)

當地傳媒報道，事發在當地周四(25日)凌晨，現場片段可見，風車葉片掉落到附近店舖外的空地，當局用鐵馬圍封清理現場。消防部門表示，暫時未知意外原因，但相信不會有進一步損壞坍塌的風險。

紅磨坊座落於巴黎北部，有獨特的紅風車葉片，是巴黎最多人造訪的地標之一，以現代康康舞的發源地聞名。有紅磨坊工作人員表示：「歌舞表演技術團隊每姑都會檢查風車機械裝置，沒有發現任何問題。這是自1889年歌舞表演首次開業以來，第一次發生這樣的事故。」該地標建築遭遇的唯一一次嚴重事故是1915年施工期間發生的火災，導致關閉了9年。