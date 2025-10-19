巴黎羅浮宮遇劫 賊人架雲梯直闖展廳 4分鐘狂掃9件拿破崙珠寶(更新)

20:00 更新︰詳細內容 18:53 更新︰修正案情及照片，賊人爬梯進入展廳。 18:28 更新︰現場照片 17:59 更新︰法媒指3賊犯案後乘電單車逃去 17:44 更新 巴黎警方稱有一或多名疑犯曾進入羅浮宮 法國巴黎羅浮宮周日發生劫案，失去多件拿破崙家族珠寶，價值連城暫難以估計。據報3名蒙面賊人架起雲梯，從羅浮宮靠近塞納河一邊正在施工的大樓，進入案發展廳掠走珍品，乘電單車逃去無蹤，整個搶掠過程僅長約4至7分鐘，案中無人受傷。案發後館方宣布全日休館，大批遊客一度滯留。

羅浮宮在早上約9時半發現失竊，當時已經開放給遊客進場。羅浮宮在社交平台宣布，因「特殊原因」全日關閉。 大樓正施工 賊人爬梯直達目標展廳 法國《巴黎人報》等傳媒報道，幾名蒙面賊入潛入阿波羅廊(Galerie d'Apollon)掠走珠寶後，乘電單車逃去。據報攜有小型電鋸的賊人，在羅浮宮塞納河畔施工中大樓，架起雲長梯爬至目標展廳窗外，再利用電鋸鋸開窗框，闖進展廳。

拿破崙三世皇后后冠 窗邊摔碎 據稱其中兩名賊人擊碎櫥窗盜取9年珍品，第三人負責把風。報道指，拿破崙及其皇后約瑟芬的一條頸鏈及一枚襟針被盜走，而鑲有數千顆鑽石、拿破崙三世皇后歐仁妮的后冠Eugénie Crown，後來被發現跌在窗邊摔碎。館方內部消息指，重達140克拉的鎮館之寶「攝政王鑽石」(Diamant, dit "le Régent")力保不失，損失金額尚待評估。賊人犯案用的雲梯，案發後仍留在現場，而雲梯車內留有電鋸。路透社引述法國文化部長達狄(Rachida Dati)稱，賊人手法專業，不針對人而只針對珍品，於短短4分鐘得手逃走；亦有報道指過程長約7分鐘。

展出名畫《蒙娜麗莎》的羅浮宮，每年接待近900萬遊客，阿波羅廊於2020年才完成翻新，集中展示法國王室珍貴文物。消息人士指，由於被盜珍寶聞名於世，估計難在黑市脫手，相信是接到委託後盜取，供私人收藏；但亦有分析擔心被盜珍寶會被「拆件」出售。當局稱相信案件涉及有組織犯罪集團。