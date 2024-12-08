巴黎聖母院重開儀式兼容傳統與現代 馬克龍致詞：5年修復需要前所未有的大愛

有850年歷史的巴黎聖母院，2019年經歷火災後歷時近5年修復，於周六(7日)舉行重新開放儀式，美國候任總統特朗普等名人應邀出席。法國總統馬克龍致詞時表示，5年的修復過程，需要「前所未有的大愛」才能完成。巴黎教區大主教則宣布：「巴黎聖母院之門已敞開。」

巴黎聖母院重開儀式上半場為宗教儀式，下半場為音樂會。暴風雨下，上半場為現場舉行，作電視直播，下半場已在本月6日預錄，再接著播出。

聖母院經修復後煥然一新，重開儀式的風格兼容傳統與現代。在宗教儀式上，巴黎教區大主教于爾里克(Mgr Laurent Ulrich)穿著時尚品牌特製的新教袍，用帶有小玫瑰窗設計的羊角杖敲擊聖母院大門，象徵重新開放。此外，號稱法國最大的管風琴經修復完成後，由音樂家將聖歌重新譜曲，以當代的方式演奏。