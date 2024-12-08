巴黎聖母院重開儀式兼容傳統與現代 馬克龍致詞：5年修復需要前所未有的大愛

有850年歷史的巴黎聖母院，2019年經歷火災後歷時近5年修復，於周六(7日)舉行重新開放儀式，美國候任總統特朗普等名人應邀出席。法國總統馬克龍致詞時表示，5年的修復過程，需要「前所未有的大愛」才能完成。巴黎教區大主教則宣布：「巴黎聖母院之門已敞開。」
巴黎聖母院重開儀式上半場為宗教儀式，下半場為音樂會。暴風雨下，上半場為現場舉行，作電視直播，下半場已在本月6日預錄，再接著播出。
聖母院經修復後煥然一新，重開儀式的風格兼容傳統與現代。在宗教儀式上，巴黎教區大主教于爾里克(Mgr Laurent Ulrich)穿著時尚品牌特製的新教袍，用帶有小玫瑰窗設計的羊角杖敲擊聖母院大門，象徵重新開放。此外，號稱法國最大的管風琴經修復完成後，由音樂家將聖歌重新譜曲，以當代的方式演奏。
大提琴家馬友友參與演出
預錄的音樂會則有大提琴家馬友友與法國電影明星Marion Cotillard，以即興朗讀及演奏的方式，演譯法國大文豪雨果(Victor Hugo)的詩。美國Hip-hop歌手Pharrell Williams演唱成名作品「Happy」，與福音樂團在聖母院前廣場又跳又唱。壓軸為DJ Michael Canitrot以電子音樂帶動氣氛，以幻彩光影投射在聖母院正立面牆上，為儀式劃上句號。
2500嘉賓應邀出席
今次儀式僅受邀嘉賓、宗教人士、消防員、古蹟修復員、表演者及記者能參與，共2,500人，包括來自32國的國家元首及代表。
馬克龍致詞時表示：「5年重建，需要前所未有的大愛才能完成。這份大愛來自各個大洲、各種信仰以及各捐款者。所有人因希望而團結起來，各行各業在此聚首一堂。」馬克龍還特別向曾負責重建計劃的前法國武裝部隊總參謀長若熱蘭(Jean-Louis Georgelin)致意，他已在2023年離世。
法國古蹟修復專家獲讚「無比專業」
巴黎教區大主教于爾里克特別感謝法國古蹟修復專家的無比專業能力，讓不可能的事變成可能。他說：「在教堂裡有地位的不只是王子、領袖和知名人士，我們希望那些常常覺得自己不配的人也能來到這裡，這座教堂的門將一直敞開，在每個時代與眾人溝通。」