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國際
2024-10-24 15:15:00

巴黎聖母院12月8日重新開放 花7億歐元修復 遊客或需付5歐元入場

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巴黎聖母院12月8日重新開放 花7億歐元修復 遊客或需付5歐元入場。（路透社）

巴黎聖母院12月8日重新開放 花7億歐元修復 遊客或需付5歐元入場。（路透社）

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5年前大火的法國著名地標巴黎聖母院（Notre-Dame Cathedral），經過多年修復，重新開放時間終於拍板，媒體報道，這個古蹟將於今年12月8日重新開放，屆時將有慶祝活動。

巴黎聖母院修復5年後，將在2024年12月重開。（路透社） 巴黎聖母院將作最後修復，準備重新開放。（路透社） 巴黎聖母院重新開放後料會收取門票費。（路透社） 巴黎聖母院是法國主要地標。（路透社） 巴黎聖母院將在2024年12月重開。（路透社） 巴黎聖母院將在2024年12月重開。（路透社） 巴黎聖母院將在2024年12月重開。（路透社） 巴黎聖母院將在2024年12月重開。（路透社） 巴黎聖母院將在2024年12月重開。（路透社） 巴黎聖母院將在2024年12月重開。（路透社） 巴黎聖母院將在2024年12月重開。（路透社） 巴黎聖母院將在2024年12月重開。（路透社） 巴黎聖母院將在2024年12月重開。（路透社）

門票費用作修復法國文化遺產

香港《文匯報》報道，經過幾年的修復，歷史建築巴黎聖母院將於今年12月8日重新開放，法新社稱，整個修復工作耗資7億歐元（約58.7億港元）。法國文化部長Rachida Dati提議在巴黎聖母院重新開放後，開始收取入場費，將有助於拯救巴黎乃至全法國的教堂。她指出，將為所有參觀巴黎聖母院的遊客制定一個象徵性的價格，建議屆時每名遊客支付約5歐元（約41.9港元）的門票費用，這筆錢將用於資助法國文化遺產的修復。

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巴黎聖母院在2019年4月大火。（資料圖片） 巴黎聖母院在2019年4月大火，屋頂和塔尖在突發大火中被燒燬。（資料圖片） 巴黎聖母院在2019年4月大火，幸主體建築得以保存。（資料圖片） 巴黎聖母院在2019年4月大火，教堂內祭壇十字架幸存。（資料圖片） 巴黎聖母院在2019年4月大火。（資料圖片） 巴黎聖母院在2019年4月大火。（資料圖片） 巴黎聖母院在2019年4月大火。（資料圖片） 巴黎聖母院在2019年4月大火。（資料圖片） 巴黎聖母院在2019年4月大火。（資料圖片）

巴黎聖母院建於12世紀，是法國最具代表性的古蹟之一，2019年4月15日，該院的屋頂和塔尖在突發大火中被燒燬，但主體建築得以保存，經過幾年的修復，這座歷史建築即將重新開放。《梵蒂岡新聞網》報道，法國知名服裝設計師Jean-Charles de Castelbajac（JCC）將為12月8日重新開放的巴黎聖母院，設計了禮儀服飾，這些作品體現了典雅的簡樸，其簡約的倫理與美學風格，與這座著名古蹟的歷史相關。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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