巴黎聖母院12月8日重新開放 花7億歐元修復 遊客或需付5歐元入場

香港《文匯報》報道，經過幾年的修復，歷史建築巴黎聖母院將於今年12月8日重新開放，法新社稱，整個修復工作耗資7億歐元（約58.7億港元）。法國文化部長Rachida Dati提議在巴黎聖母院重新開放後，開始收取入場費，將有助於拯救巴黎乃至全法國的教堂。她指出，將為所有參觀巴黎聖母院的遊客制定一個象徵性的價格，建議屆時每名遊客支付約5歐元（約41.9港元）的門票費用，這筆錢將用於資助法國文化遺產的修復。

巴黎聖母院建於12世紀，是法國最具代表性的古蹟之一，2019年4月15日，該院的屋頂和塔尖在突發大火中被燒燬，但主體建築得以保存，經過幾年的修復，這座歷史建築即將重新開放。《梵蒂岡新聞網》報道，法國知名服裝設計師Jean-Charles de Castelbajac（JCC）將為12月8日重新開放的巴黎聖母院，設計了禮儀服飾，這些作品體現了典雅的簡樸，其簡約的倫理與美學風格，與這座著名古蹟的歷史相關。

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