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國際
2023-12-03 17:54:26

巴黎襲擊｜26歲男難忍巴人受害 舞刀揮鎚 巴黎鐵塔外襲遊客3死傷

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警員在場調查。(路透社)

警員在場調查。(路透社)

以巴衝突繼續在各地引發暴力襲擊。法國巴黎市中心、地標艾菲爾鐵塔附近，2日晚上發生遊客遇襲事件，造成最少1死2傷，死修者為德國及英國遊客。一名26歲法國男子被捕，其行兇時大叫「真主偉大」。據報疑兇有精神病，因忍受不了近期以巴衝突令巴人死傷慘重，導致情緒不穩犯案。

巴黎襲擊｜德菲雙國籍男遊客捱斬死亡

案發在當地時間2日晚約8時，疑犯Armand R.先在鐵塔對開的Quai de Grenelle街，用刀襲擊一對遊客夫婦，其中德國及菲律賓雙重國籍丈夫背部及肩膊中刀傷重死亡，妻子則逃脫。

案發現場︰

巴黎襲擊｜英國男遊客頭部中鎚受傷

之後疑兇見有的士司機上前阻嚇，即跑過橋至塞納河另一邊，用鎚襲傷一對夫婦，包括頭部受傷的英國籍丈夫。警員約10分鐘後趕抵，用電槍制服疑犯。

當地反恐部門已介入調查，內政部長達爾馬寧表示疑兇行兇時曾大叫真主偉大，又說因「很多穆斯林在巴勒斯坦和阿富汗喪生」感到沮喪，並認為法國是以色列政府的同黨。

巴黎襲擊｜疑犯曾稱想當「烈士」列觀察名單

據報疑犯患有精神病，2016年曾因計劃襲擊被判囚4年，被涉及「激進伊斯蘭主義」、曾稱想當「烈士」，而被安全部門列入觀察名單。

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今次已是近期法國第二宗涉及以巴衝突的襲擊案。法國北部城市阿拉斯10月曾發生釀一死3傷的校園襲擊事件，一名20歲俄籍車臣裔男子持刀闖入一間高中學校施襲，施襲時用阿拉伯語高呼「真主偉大」，當局指與以巴衝突有關，案發後巴黎羅浮宮及凡爾賽宮曾先後收到炸彈恐嚇。

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