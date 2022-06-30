巴黎連環恐襲案｜唯一生還施襲者被判終身監禁

法國法院裁定，2015年造成130人死亡的巴黎連環恐襲中唯一生還的襲擊者阿卜杜勒薩拉姆(Salah Abdeslam)謀殺等罪名成立，被判終身監禁，不得假釋。他求情時指自己在最後一刻無引爆炸彈，但法官指，實際是引爆裝置發生故障。

經過10個月的審訊，法院裁定襲擊中唯一生還的襲擊者阿卜杜勒薩拉姆從事恐怖主義及謀殺罪名成立，判處終身監禁，不得假釋，是法國現時最重的刑罰。 在審判開始時，阿卜杜勒薩拉姆稱自己是極端組織「伊斯蘭國」的「一名士兵」，但隨後他向受害者道歉。在庭審期間聲稱，他原計劃在恐襲發生的當晚不引爆自殺式背心，並將炸彈背心丟棄在巴黎郊外。不過，法官指，阿卜杜勒薩拉姆聲稱自己在施襲前一刻決定不引爆炸彈背心，但證據顯示，實際是引爆裝置故障。