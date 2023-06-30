巴黎開槍警道歉　法國騷亂未平667人被捕

在周二（27日）發生的這宗槍擊案，繼續造成法國全國多處的騷亂。當局落案起訴開槍的警員故意殺人，而他的代表律師表示，警員對事件感到悲傷，而警員亦向青年的家屬道歉。

法國17歲青年因無牌駕駛並拒絕停車受查，而被交通警員開槍射殺事件，已造成連續3晚的騷亂。法國當局表示，至今已拘捕667人，而涉嫌開槍的警員向青年的家屬致歉，同時他被控故意殺人罪。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）再度為騷亂舉行內閣的緊急會議，並表示暴力的示威是不能接受，他又提前離開比利時回國處理事件。馬克龍指，目前優先是要回復秩序，法國表示已調派4萬多名警員到各地處理騷亂。法國當局就表示，已有667人在這次的騷亂中被捕。

警察組織否認有歧視

示威者指，青年的死再次引發法國的警政以及對於種族歧見問題的關注，而遇害青年Nahel M的母親在早前表示，她不是批評所有的警員，而是責怪開槍的警察。

法國的警察公會就否認警察有種族歧視：「你不會因為人們皮膚的顏色而作出控制，你是考慮到有關的事實而作出控制或拘捕。法國警察不是種族歧視者。可能有些人行為越界，但有些已經受到制裁，有些被解僱了。這類行為，其實並不罕見，就像一般在企業或組織都會發生。」