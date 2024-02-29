市政廳工程師手提包被盜 巴黎奧運保安計劃恐外洩

以巴衝突持續，各界憂慮西方國家在反猶太聲音高漲下，安全風險可能增加。法國巴黎將於今夏舉辦奧運，市政廳一名工程師的手提包日前在火車上被盜，內有儲存了巴黎奧運保安計劃的電腦及兩隻USB手指，令人關注保安計劃會否外洩。

事件由當地電視台BFM television率先披露，周二獲巴黎警方證實。警方表示，案發當日該名工程師在巴黎北站(Gare du Nord)乘火車，上車後把手提包放在座位上方的行李架。之後因火車延誤，他決定轉乘另一列車，當他想取回手提包下車時，發現它不翼而飛。該工程師供稱，電腦及兩隻USB手指內儲存了敏感數據，當中包括當地警方對巴黎奧會擬定的保安計劃。截至本港時間昨晚，巴黎市政廳未回應傳媒查詢。