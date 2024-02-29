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國際
2024-02-29 04:29:58
日報

市政廳工程師手提包被盜 巴黎奧運保安計劃恐外洩

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巴黎奧運

巴黎奧運的安全備受關注。(美聯社)

以巴衝突持續，各界憂慮西方國家在反猶太聲音高漲下，安全風險可能增加。法國巴黎將於今夏舉辦奧運，市政廳一名工程師的手提包日前在火車上被盜，內有儲存了巴黎奧運保安計劃的電腦及兩隻USB手指，令人關注保安計劃會否外洩。

事件由當地電視台BFM television率先披露，周二獲巴黎警方證實。警方表示，案發當日該名工程師在巴黎北站(Gare du Nord)乘火車，上車後把手提包放在座位上方的行李架。之後因火車延誤，他決定轉乘另一列車，當他想取回手提包下車時，發現它不翼而飛。該工程師供稱，電腦及兩隻USB手指內儲存了敏感數據，當中包括當地警方對巴黎奧會擬定的保安計劃。截至本港時間昨晚，巴黎市政廳未回應傳媒查詢。

塞納河上辦首個戶外開幕禮

巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行，期間將有2,000名警員及約3.5萬名安全人員部署在巴黎。今屆奧運的開幕禮將首次於運動場外舉行，於塞納河畔的6公里水道展開，由160隻小艇載著二百多個國家及地區的運動員及職員進場，預計兩旁有多達60萬人觀看。

巴黎北站 持刀傷人

巴黎北站去年曾發生持刀傷人案，造成6人受傷。(資料圖片)

2015年連環恐襲震驚國際

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