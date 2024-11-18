布吉島驚現「美人魚」無頭浮屍　疑因牙齒可辟邪遭斬首

泰國布吉島的碼頭本月14日出現一具被稱為「美人魚」的儒艮腐屍，而離奇的是這隻儒艮遭到「斬首」，頸部以上被尖銳物體平整割下，據判斷已死亡4至5天。這已是泰國今個月第3宗儒艮死亡案件。
根據《曼谷郵報》與《Thai PBS》，當地漁民在他朗（Thalang）的邦龍（Bang Rong）碼頭附近發現了一具成年雄性儒艮的屍體。儒艮是傳說中「美人魚」的原型，屬於海牛目。
嚇壞的漁民隨即向當局通報，經布吉島安達曼海上游海洋與沿海資源研究中心（Marine and Coastal Resources Research Center Upper Andaman Sea）判斷，該儒艮已成年，長約2.2公尺，重約250公斤，已死亡4至5天，頸部的刀傷證明了「美人魚」生前曾遭獵殺，目前案件已交由他朗警方調查。
儒艮瀕臨滅絕
傳說儒艮牙齒和眼淚能夠「辟邪」，據推測其遭斬首是為了將其牙齒製成護身符。當局發現，每10隻死亡的儒艮，就有一隻的牙齒被切斷。儘管有關部門已多次澄清此類說法是「沒有根據」，但由於非法獵捕和棲息地喪失，儒艮數量正不斷減少，更瀕臨滅絕。
11月泰國第3宗美人魚死亡案
根據報道，這已是泰國11月以來，第3次發現儒艮屍體。本月3日和8日，董里府（Trang）和甲米府（Krabi）都各自發生儒艮死亡案。其中，在甲米府發現的雌性儒艮屍體，牠的牙齒都被切下。
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