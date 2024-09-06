布吉沙灘傳命案　俄男遭割腕放血棄屍水溝　同行妻兒行蹤不明

據《Khaosod》及《Thai PBS》等泰媒綜合報導，當地時間2日中午12點40分左右，民眾通報在卡隆海灘附近的水溝內，發現一具白人男子的屍體。死者赤裸上身、只穿一條深藍色的短褲。

泰國布吉島知名的卡隆海灘（Karon Beach）驚傳棄屍案！2日中午有民眾在海灘附近水溝裡，發現一具白人男性遺體，遭人砍斷手筋放血。與他同行妻兒行蹤不明，家人還透露他在死前三四天出現「異常行為」，案情恐不單純。

死者滿身是傷雙手動脈被砍斷

據《Khaosod》及《Thai PBS》等泰媒綜合報導，當地時間2日中午12點40分左右，民眾通報在卡隆海灘附近的水溝內，發現一具白人男子的屍體。死者赤裸上身、只穿一條深藍色的短褲。

驚悚的是，死者的雙手動脈被砍斷，而且刀深及骨。法醫進一步發現，死者滿身是傷，眼睛周圍有瘀傷、左耳後有被鈍器重擊的外傷，分析屍體在被發現至少8小時前就已經死亡。

警方證實身分為27歲俄羅斯男子奧爾洛夫（Ilia Orlov），還在棄屍地點附近發現一只黑色公事包，裡面有他的護照、個人文件及一台蘋果筆記型電腦，得知他4月24日透過免簽入境泰國，由於只能停留90天，7月底曾赴馬來西亞更新簽證後又返回泰國。