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國際
2024-09-06 11:22:00

布吉沙灘傳命案　俄男遭割腕放血棄屍水溝　同行妻兒行蹤不明

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布吉沙灘傳命案　俄男遭割腕放血棄屍水溝　同行妻兒行蹤不明

據《Khaosod》及《Thai PBS》等泰媒綜合報導，當地時間2日中午12點40分左右，民眾通報在卡隆海灘附近的水溝內，發現一具白人男子的屍體。死者赤裸上身、只穿一條深藍色的短褲。

泰國布吉島知名的卡隆海灘（Karon Beach）驚傳棄屍案！2日中午有民眾在海灘附近水溝裡，發現一具白人男性遺體，遭人砍斷手筋放血。與他同行妻兒行蹤不明，家人還透露他在死前三四天出現「異常行為」，案情恐不單純。

死者滿身是傷雙手動脈被砍斷

據《Khaosod》及《Thai PBS》等泰媒綜合報導，當地時間2日中午12點40分左右，民眾通報在卡隆海灘附近的水溝內，發現一具白人男子的屍體。死者赤裸上身、只穿一條深藍色的短褲。

驚悚的是，死者的雙手動脈被砍斷，而且刀深及骨。法醫進一步發現，死者滿身是傷，眼睛周圍有瘀傷、左耳後有被鈍器重擊的外傷，分析屍體在被發現至少8小時前就已經死亡。

警方證實身分為27歲俄羅斯男子奧爾洛夫（Ilia Orlov），還在棄屍地點附近發現一只黑色公事包，裡面有他的護照、個人文件及一台蘋果筆記型電腦，得知他4月24日透過免簽入境泰國，由於只能停留90天，7月底曾赴馬來西亞更新簽證後又返回泰國。

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現場非命案第一現場

調查人員研判，現場非命案第一現場，死者疑似在他處遭殺害後，遺體才被棄置在海灘旁的水溝裡。

報導稱，警方聯繫奧爾洛夫在俄羅斯的家人，得知當初他帶著妻兒一同來到泰國，案發前三四天「曾出現異常行為」，警方尚未證實妻兒的下落，也不清楚目前是否還在泰國。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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