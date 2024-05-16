布林肯基輔酒吧彈結他獻唱撐烏克蘭　網民：時機不當(有片)

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)近日造訪烏克蘭首都基輔，在當地酒吧彈奏紅色結他，演唱搖滾名曲，表達對烏克蘭的支持，贏得觀眾掌聲，但亦有部分烏克蘭人批評他表演時機不當。

布林肯周三(15日)突然到訪基輔著名地下酒吧「Barman Dictat」，與當地樂團「19.99」同台，彈奏結他獻唱加拿大傳奇歌手尼爾楊(Neil Young)的1989年歌曲《在自由世界搖滾》(Rockin' in the Free World)。這首歌曲問世時，蘇聯正面臨許多抗爭。之後蘇聯解體，包括烏克蘭等許多前蘇聯國家獨立成國。布林肯站在台上、手拿紅色電吉他表示，明白烏克蘭處於非常艱困的時期。軍人和人民正蒙受巨大苦難，尤其是東北部哈爾科夫州(Kharkiv Oblast)，重申美國與烏克蘭同在「不只為自由的烏克蘭而戰，也為自由世界而戰。」