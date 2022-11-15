布林肯暫定明年初訪華　王毅表示歡迎

美國白宮在總統拜登，與國家主席習近平在印尼峇里會談後，發聲明指兩國領袖同意安排美國國務卿布林(Antony Blinken)肯造訪中國，跟進兩人會談的後續討論。美國國務院官員表示，會與中方官員合作安排布林肯出訪，暫定明年初訪華。中國國務委員兼外長王毅表示，中方歡迎美國國務卿布林肯希望盡早訪華，跟進會晤後續工作。

王毅：中美元首會晤達劃清紅線防止衝突等預期目的

王毅指出，中美元首峇里會晤的交流全面、深入、坦誠、富有建設性及戰略性。他認為今次會晤達到了深入溝通、明確意圖、劃清紅線、防止衝突、指明方向，探討合作的預期目的。

王毅指出，兩國元首今次會晤，首先是明確了一個方向，就是要防止中美係脫軌失控，找到兩國正確相處之道；二是確定了一個框架，就是共同探討確立中美關係指導原則，或稱戰略性框架；三是啟動了一個進程，就是將兩國元首重要共識落到實處，管控及穩定中美關係。

王毅強調，中方有自己長期堅守的原則及底線，不會屈服於任何霸權霸凌，美方應停止對華打壓、停止干涉中國內政、停止損害中國主權安全發展利益，同中方相向而行。其中在台灣問題上，國家主席習近平指出，會盡最大努力爭取和平統一前景，但若出現《反分裂國家法》規定的三種情況，中方必將依法行事。中美亦應努力令合作清單愈拉愈長，不是愈縮愈短。



