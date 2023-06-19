布林肯訪華｜布林肯繼續訪華行程　早上與王毅會晤

外長秦剛昨日會見到訪的美國國務卿布林肯(Antony Blinken)。秦剛指中美關係正處於建交以來最低谷，不符合國際社會共同期待。希望美方秉持客觀理性的對華認知，與中方相向而行，維護好中美關係的政治基礎，冷靜、專業、理性處理意外偶發事件。雙方應不折不扣落實國家主席習近平和拜登總統峇里島會晤共識，推動中美關係止跌企穩，重回正軌。布林肯今日繼續訪華行程，與中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅會面。是近五年來首名訪華的美國國務卿，下午可能獲國家主席習近平接見。

秦剛與布林肯星期日在釣魚台國賓館會晤，持續5個半小時，在晚上8時結束，比原定時間多了1小時。兩人之後進行工作晚餐。美方車隊晚上11時前駛離釣魚台國賓館。央視新聞報道，秦剛表示，當前中美關係處於建交以來的最低谷，這不符合兩國人民根本利益，也不符合國際社會共同期待。中方致力於構建穩定、可預期、建設性的中美關係。希望美方秉持客觀理性的對華認知，與中方相向而行，維護好中美關係的政治基礎，冷靜、專業、理性處理意外偶發事件。雙方應不折不扣落實國家主席習近平和拜登總統峇里島會晤共識，推動中美關係止跌企穩，重回正軌。並重申台灣問題是中國核心利益中的核心，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持「台獨」的承諾真正落到實處。