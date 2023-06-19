布林肯訪華｜晤習近平後見記者　布林肯：搞清楚同意和不同意範圍

訪問中國的美國國務卿布林肯今日下午會見國家主席習近平後，向記者總結訪華兩天之行，他形容中美關係「很重要」，兩國有責任「負責任」地處理雙方關係，他與習近平在許多「共同跨國利益」上意見一致，而他與中國官員的討論也具建設性。布林肯又說，此行是要加強與中國溝通，也說清楚雙方同意和不同意的範圍，「我們做到這點」。
布林肯承認在其訪華前，兩國關係並「不穩定」，雙方明白有需要令關係穩定。他又說預料未來數星期兩國高層官員會互相訪問，「取得進展困難，這並不能單靠一次訪問就可以」，但強調過去兩天向前踏出積極的一步。
中美關係｜「提出關注中方台海挑釁行為」
布林肯指出，中美穩定關係有其需要，與中國的競爭也不應演變成衝突。雙方討論了「俄羅斯入侵烏克蘭」等全球事務，他希望中方為烏克蘭帶來和平，與習近平也談及北韓議題，布林肯指與北韓有共同利益的國家應負責任地行事，包括阻止該國發射導彈。布林肯也重申「一個中國」政策，美國對此立場不變，「我們不會支持台灣獨立」，也無意改變現狀。他有向習近平提出美方關注中國在台海的「挑釁行為」。在記者提問時，他指若台灣發生危機，將造成經濟危機可影響全球，並解釋每天50%的商業貨櫃船駛經台灣海峽，以及約70%半導體出口是在台灣製造。
中美關係｜美方無意經濟圍堵中國
布林肯也在會上提及美國「深切關注」中國違反人權，特別是新疆、西藏和香港。他亦向中方闡明美方無意經濟圍堵中國，雙方貿易增加對美國有好處，中國經濟成功也有利美國，但他指出部分科技的輸出必須小心謹慎，以保護美國國家安全。布林肯也向習近平提及合成鴉片類藥物和芬太尼(fentanyl)的問題。芬太尼在美國18歲至49歲年齡層中屬頭號殺手，布林肯形容其生產和發售對美國構成危機，他指中美正商討建立工作小組尋求阻截其流通。
中美關係｜北京市民：兩邊像吵架的情侶
英國廣播公司(BBC)訪問了北京市民，對中美關係的看法，一名女市民說：「兩邊像吵架的情侶，有各自的想法，又不願意退讓，但兩者的性格想像，比較激進一點。」另一名男市民稱，「大家一起和平發展比較好，互相制裁沒有意義，無助於人類科技進展。」
中美關係｜分析：發出中美關係需改善的訊息
BBC駐中國記者Stephen McDonell表示，習近平見布林肯發出了一個訊息，就是其政府正尋求阻止中美關係向下滑行。他指，按照外交禮節，中國領導人通常會見其他國家的元首，但最近中美的緊張關係或需要一個大的象徵舉動，以改變兩國關係的軌道。McDonell指出，布林肯較早時會見中央外事辦主任王毅，後者批評美方造成目前不安氣氛，拜登政府應「停止炒作」中國威脅論；但雙方應該樂意此行最起碼令雙方重啟溝通，為日後更多高層級官員交流鋪路。
上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯向路透社稱，中國發出的訊息很正面，展示其仍然希望與美方一起穩定及改善兩國關係，「我認為中國對中美關係不樂觀的同時，也不想放棄希望」。