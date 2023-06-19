布林肯訪華｜晤習近平後見記者　布林肯：搞清楚同意和不同意範圍

訪問中國的美國國務卿布林肯今日下午會見國家主席習近平後，向記者總結訪華兩天之行，他形容中美關係「很重要」，兩國有責任「負責任」地處理雙方關係，他與習近平在許多「共同跨國利益」上意見一致，而他與中國官員的討論也具建設性。布林肯又說，此行是要加強與中國溝通，也說清楚雙方同意和不同意的範圍，「我們做到這點」。 布林肯承認在其訪華前，兩國關係並「不穩定」，雙方明白有需要令關係穩定。他又說預料未來數星期兩國高層官員會互相訪問，「取得進展困難，這並不能單靠一次訪問就可以」，但強調過去兩天向前踏出積極的一步。

中美關係｜「提出關注中方台海挑釁行為」 布林肯指出，中美穩定關係有其需要，與中國的競爭也不應演變成衝突。雙方討論了「俄羅斯入侵烏克蘭」等全球事務，他希望中方為烏克蘭帶來和平，與習近平也談及北韓議題，布林肯指與北韓有共同利益的國家應負責任地行事，包括阻止該國發射導彈。布林肯也重申「一個中國」政策，美國對此立場不變，「我們不會支持台灣獨立」，也無意改變現狀。他有向習近平提出美方關注中國在台海的「挑釁行為」。在記者提問時，他指若台灣發生危機，將造成經濟危機可影響全球，並解釋每天50%的商業貨櫃船駛經台灣海峽，以及約70%半導體出口是在台灣製造。 中美關係｜美方無意經濟圍堵中國 布林肯也在會上提及美國「深切關注」中國違反人權，特別是新疆、西藏和香港。他亦向中方闡明美方無意經濟圍堵中國，雙方貿易增加對美國有好處，中國經濟成功也有利美國，但他指出部分科技的輸出必須小心謹慎，以保護美國國家安全。布林肯也向習近平提及合成鴉片類藥物和芬太尼(fentanyl)的問題。芬太尼在美國18歲至49歲年齡層中屬頭號殺手，布林肯形容其生產和發售對美國構成危機，他指中美正商討建立工作小組尋求阻截其流通。