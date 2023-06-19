布林肯訪華｜王毅晤布林肯　促尋中美新時代正確相處之道

【17:00更新】國家主席習近平在人民大會堂接見布林肯

美國國務卿布林肯繼續訪華行程，並在今日(19日)與中央外事辦主任王毅會面。據中方的公布，王毅向布林肯重申台灣問題，中國沒有任何妥協退讓的餘地，又說布林肯訪華正值中美關係處於關鍵節點，需要就對話還是對抗、合作還是衝突作出選擇，須扭轉中美關係螺旋式下滑，共同找到中美在新時期的正確相處之道。

勿用 西方傳統軌跡誤判中國

布林肯早上抵達釣魚台國賓館，與王毅握手合照，之後雙方舉行會談約3小時。王毅強調中美關係陷入低谷，根源在於美方抱持錯誤的對華認知，美方有必要深刻反思，同中方一道，共同管控分歧、避免戰略意外。王毅又敦促美方不要拿國強必霸的模板來鏡像中國，不要用西方傳統大國走過的軌跡來誤判中國。