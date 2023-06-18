布林肯訪華｜秦剛接見訪華美國務卿布林肯

美國國務卿布林肯周日抵達北京，展開為期兩日的訪華行程，是美國拜登政府訪華的最高級別官員，亦是2018年以來首位訪華的美國國務卿。中國外長秦剛下午在釣魚台國賓館接待布林肯，雙方並舉行會談；根據美國國務院公開的日程，布林肯晚上將出席工作晚宴。預料布林肯稍後會獲國家主席習近平及中央外事辦主任王毅接見。

布林肯訪華｜內地學者︰談不上「破冰」但推進高層互動

較早前，外交部稱布林肯訪華期間，中美會就雙方關係及共同關心的重要國際和地區問題，交換意見。中方將闡明對中美關係的立場和關切。內地復旦大學國際問題研究院院長吳心伯認為，布林肯今次訪華不能說是「破冰」，指中美雙方只是願意結束之前的僵冷狀態，推進高層互動。他估計中美高層會在未來一段時間，在經貿及氣候等領域上，陸續恢復對話。