布林肯訪華｜秦剛接見訪華美國務卿布林肯

美國國務卿布林肯周日抵達北京，展開為期兩日的訪華行程，是美國拜登政府訪華的最高級別官員，亦是2018年以來首位訪華的美國國務卿。中國外長秦剛下午在釣魚台國賓館接待布林肯，雙方並舉行會談；根據美國國務院公開的日程，布林肯晚上將出席工作晚宴。預料布林肯稍後會獲國家主席習近平及中央外事辦主任王毅接見。
布林肯訪華｜內地學者︰談不上「破冰」但推進高層互動
較早前，外交部稱布林肯訪華期間，中美會就雙方關係及共同關心的重要國際和地區問題，交換意見。中方將闡明對中美關係的立場和關切。內地復旦大學國際問題研究院院長吳心伯認為，布林肯今次訪華不能說是「破冰」，指中美雙方只是願意結束之前的僵冷狀態，推進高層互動。他估計中美高層會在未來一段時間，在經貿及氣候等領域上，陸續恢復對話。
布林肯訪華｜拜登︰期望數月內與習近平會晤
美方曾於今年1月中宣布布林肯訪華消息，但其後因受中國無人飛艇進事件影響而推遲。美媒認為，布林肯此次訪華反映美方冀於「緊張局勢下」，恢復與中國的高層溝通。有華府官員表示，不預期布林肯此行會為美中關係帶來重大突破，但期望能為中美高層級溝通，重新建立渠道。
美國總統拜登在布林肯抵步前，在馬里蘭州安德魯斯基地向記者說，期望可於未來數月與習近平會晤。他又主動提及擊落氣球風波，指那並非甚麼重大的事，並相信中方高層事前並不知道氣球去向及其裝備。美國全國廣播公司(NBC)報道指，拜登在美方擊落中國氣球數天後，曾想致電習近平，但被幕僚、國家安全顧問蘇利文勸阻，認為並非適當時機。