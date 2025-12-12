布里斯托博物館逾600件文物被竊 4人從容離去。（閉路電視畫面）

英國警方證實， 位於布里斯托（Bristol）的布里斯托博物館（Bristol Museum & Art Gallery）檔案庫在2025年9月遭竊，逾600件「具重大文化價值」的文物疑被4名男子劫走。

據《BBC》，埃文和薩默塞特（Avon and Somerset）警方表示，2025年9月25日凌晨左右，4名據信為白人的男子穿著外套和運動鞋進入布里斯托的坎伯蘭盆地地區（Cumberland Basin area）一棟建築物，並偷走屬於英國的重要文物，警方正在調查閉路電視影像追查4人與文物下落。

警探Dan Burgan指出，遭竊的文物具有重要文化價值，該失竊案令布里斯托損失重大，當中有不少是捐贈而來，有助於從各層面深入了解英國歷史，希望社會大眾幫助警方將竊賊繩之以法。