布里斯托博物館逾600件文物被竊　4人從容離去

英國警方證實， 位於布里斯托（Bristol）的布里斯托博物館（Bristol Museum & Art Gallery）檔案庫在2025年9月遭竊，逾600件「具重大文化價值」的文物疑被4名男子劫走。
據《BBC》，埃文和薩默塞特（Avon and Somerset）警方表示，2025年9月25日凌晨左右，4名據信為白人的男子穿著外套和運動鞋進入布里斯托的坎伯蘭盆地地區（Cumberland Basin area）一棟建築物，並偷走屬於英國的重要文物，警方正在調查閉路電視影像追查4人與文物下落。
警探Dan Burgan指出，遭竊的文物具有重要文化價值，該失竊案令布里斯托損失重大，當中有不少是捐贈而來，有助於從各層面深入了解英國歷史，希望社會大眾幫助警方將竊賊繩之以法。
根據當地警方公布資料，第1名男子身材中等偏壯，頭戴白色鴨舌帽，身穿黑色外套、淺色褲子與黑色運動鞋。第2名男子身形偏瘦，身穿灰色連帽外套、黑色長褲、黑色運動鞋。
一疑犯右腳有傷患
第3名男子則是頭戴綠色鴨舌帽，身穿黑色外套和淺色短褲、白色運動鞋，該男子走路時右腳似乎有傷患。第4名男子身形高大，穿橙色與黑色／海軍藍色的雙色羽絨外套、黑色長褲、黑白雙色運動鞋。警方呼籲，若市民認出閉路電視畫面的疑犯身份，或在網路看到贓物被轉賣的消息，可盡快通知英國警方。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章