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國際
2023-10-24 18:03:09

布魯塞爾槍擊案疑兇　從突尼西亞逃獄後被要求引渡失敗

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布魯塞爾槍擊案疑兇曾在突尼西亞逃獄。(路透社)

布魯塞爾槍擊案疑兇曾在突尼西亞逃獄。(路透社)

比利時檢察部門表示，在上星期於布魯塞爾射殺兩名瑞典球迷的槍手，在早年曾於北非的突尼西亞越獄，並一度被該國要求引渡，但最終未有成事。

比利時檢察官指，上星期布魯塞爾槍擊案的疑兇Abdesalem Lassoued，在2005年於突尼西亞涉及包括謀殺未遂等，而被判囚26年。然而他在2011年成功越獄，並乘坐小船偷波到達意大利的蘭佩杜薩島。之後他到比利時申請難民的庇護，但被拒絕，然後當局就失去對其追查。

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槍手Abdesalem Lassoued。(網上圖片) 上星期布魯塞爾槍擊案。(路透社) 上星期布魯塞爾槍擊案。(路透社)

據報突尼西亞在2022年8月，曾向比利時當局申請引渡，但過程最終未有完成。法國當局在周二（24日）就公布，拘捕了兩名涉嫌與Abdesalem Lassoued有關的男子。他們被以涉嫌恐怖主義犯罪而被拘留。比利時司法部長Vincent Van Quickenborne在上周五（20日）以「犯下重大後果而且不可接受的錯誤」而請辭。Vincent Van Quickenborne在其請辭的聲明表示：「我真誠地向受害者及其至親道歉。我不打算尋找任何的藉口。」他表示自己需要為不可接受的錯誤承擔政治責任。

意大利情報曾指為激進份子

布魯塞爾的檢察官就批評，因為當局的人手不足，以令到有關的引渡協議未能成功。他指有關的引渡文件在去年9月已經收到，但可能最終被人違忘。「沒有一個與事件有關的同事記得這個一年前的檔案，這好像從來沒有人處理過。」據報Abdesalem Lassoued曾在挪威、瑞典、比利時及意大利申請難民庇護，在2016年意大利情報部門認定其為激進份子，並監視着他。而瑞典媒體就指，Abdesalem Lassoued曾因為運毒而被瑞典判囚過兩年。

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