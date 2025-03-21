希斯羅機場附近變電站起火 供電受阻機場周五關閉 國泰多班航機取消(更新)

【更新】國泰航空表示，知悉英國倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）臨時關閉直至另行通知，今日由香港前往倫敦的CX239及CX253航班已經取消；而今日所有由倫敦前往香港的國泰航班亦已全部取消。另據了解，三班正飛往希斯羅的國泰航班，昨晚起飛的兩班(CX251、CX255)轉飛荷蘭阿姆斯特丹，一班今早起飛的CX257須折返香港；今晚起飛的英航BA32航班轉飛伯明翰。有今早8時許乘搭國泰航班往倫敦的市民表示飛行約3小時後，機師廣播指希斯羅關閉需折返。由於他希望盡快趕往倫敦，國泰已為他安排明早8時許的另一班航班往希斯羅，航空公司建議明早提早約3小時到機場辦理手續，所以今晚入住酒店。他又提到因事件屬天災，所以航空公司不提供額外補償。

機管局接獲通知，倫敦希斯羅機場受附近變電站火警影響而需要暫停運作。今日全日共有12班來往香港及倫敦希斯羅機場的航班。其中一班由香港前往希斯羅機場的航班需要折返，另外有兩班航班取消。機管局會與航空公司保持緊密聯繫，呼籲往來香港至倫敦的旅客留意航班的最新情況，並向航空公司確認航班後才前往機場。 倫敦希斯羅機場附近一個變電站起火，導致倫敦西部大部分地區停電，希斯羅機場亦受影響，被迫在今日(21日)全日暫停運作，將關閉至周五午夜。機場發言人預計未來幾天會出現嚴重混亂，旅客將受影響。國泰最新表示，原訂今日(21日)下午1時30分起飛的航班CX253將會取消。英航提醒今日由希斯羅出發的旅客，不要前往機場。

最少1351航班取消或延誤 根據航班追蹤網站FlightRadar24，最少有120個原定飛往希斯羅的航班要轉飛其他地方，預料周五會有最少1351個來往希思羅的航班要取消或延誤。 預計未來數天嚴重混亂 機場發言人表示，雖然消防隊正在對事故進行處理，但尚不清楚何時可以可靠地恢復供電。為了保障乘客和同事的安全，只能關閉希斯路機場，直至周五午夜。發言人預計未來數天會出現嚴重混亂，在機場重新開放之前，乘客在任何情況下都不應前往機場。

吉域機場按需要支援 英國客流量第二大機場、位於倫敦以南的吉域機場表示，了解希斯羅機場目前情況，隨時準備按需要提供支援；從吉域機場升降的航班現時正常運作。

超過1.6萬戶停電 周四(20日)晚上11時許，距離機場約2.4公里的海耶斯市一座變電站發生大火，火災原因目前未明，據報超過1.6萬戶停電，10輛消防車和約70名消防員到現場灌救，約150人已被疏散，方圓200米列作警戒區。消防指變電站內一半變壓器仍在焚燒，預計將會是持久戰。 希斯羅機場是英國最大機場，每日約1300架次飛機升降。去年客運大樓的旅客吞吐量達到創紀錄的8390萬人次。

🚨#BREAKING: London Heathrow Airport has shut down because of power failures triggered by a large blaze at an electrical substation in the nearby area of Hayes.



London Heathrow Airport, the third busiest airport in the world, will close for a day due to a power outage in… pic.twitter.com/B5qE4hAFKg — World Source News 24/7 (@Worldsource24) March 21, 2025

Scary scenes in Hayes. Power cut and massive fire. pic.twitter.com/K2tiLlVQSq — Jaffer A. Mirza (@jafferamirza) March 21, 2025