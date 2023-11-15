希法醫院變「墓地」 哈馬斯提70人質換停火5日

加沙最大的希法醫院(Al Shifa hospital)續成以巴新一輪衝突磨心，過去3日有最少32名病人死亡，包括3名初生嬰兒。院內堆積逾150具遺體，因沒燃料及電力保存，已開始腐爛，據報並開始有野狗啃食，世衛警告，希法醫院已近乎變成墓地。哈馬斯提出釋放70名人質，換取停火5天，但以方拒絕，並指哈馬斯利用醫院作指揮中心及扣押人質。

希法醫院人道危機日益加劇，有醫生指院內部分遺體開始腐爛，但以軍不批准運走屍體埋葬及警告任何人試圖步出醫院大門會遭槍殺，院方正嘗試與以軍協調，在醫院範圍內埋葬死者。據報目前院內有約500名醫護人員、650名病人和及2,500名避難巴人。另據報加沙35間醫院中，已有23家完全停止運作。