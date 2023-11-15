希法醫院變「墓地」 哈馬斯提70人質換停火5日

加沙最大的希法醫院(Al Shifa hospital)續成以巴新一輪衝突磨心，過去3日有最少32名病人死亡，包括3名初生嬰兒。院內堆積逾150具遺體，因沒燃料及電力保存，已開始腐爛，據報並開始有野狗啃食，世衛警告，希法醫院已近乎變成墓地。哈馬斯提出釋放70名人質，換取停火5天，但以方拒絕，並指哈馬斯利用醫院作指揮中心及扣押人質。
希法醫院人道危機日益加劇，有醫生指院內部分遺體開始腐爛，但以軍不批准運走屍體埋葬及警告任何人試圖步出醫院大門會遭槍殺，院方正嘗試與以軍協調，在醫院範圍內埋葬死者。據報目前院內有約500名醫護人員、650名病人和及2,500名避難巴人。另據報加沙35間醫院中，已有23家完全停止運作。
以軍︰哈馬斯用醫院作指揮中心
外界對巴人愈趨同情之際，以軍周一發布影像，聲稱展示哈馬斯存放在加沙蘭蒂西兒童醫院(Rantissi Hospital)地庫的武器，包括手榴彈、自殺炸彈背心及其他爆炸品，並指現場有哈馬斯上月突襲以國時用作運載人質的電單車，另有椅子、繩索以及嬰兒奶瓶，懷疑房間曾用作扣押人質，但哈馬斯及院方否認。
哈馬斯的分支組織卡桑旅周一表示，準備好釋放70名擄走的婦孺，以換取以軍停火5日及釋放275名女性和未成年巴人囚犯，並讓人道救援進入加沙；發言人並批評以方不斷拖延及逃避互換人質。
但以總理內塔尼亞胡多次重申會與哈馬斯戰鬥到底，直至將其鏟除。以國防部長加蘭特則稱，以軍正全面佔領加沙城，哈馬斯已失去對加沙的控制。