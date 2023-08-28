希臘山火釀21死　當局逮捕2名涉嫌縱火男子

希臘野火已造成21人死亡，直到現在還有數百名消防員疲於奔命努力灌救中。如今竟傳出這場野火可能是人禍，當局已逮捕2名涉嫌縱火的男子。

希臘每天都會爆發數十宗火災

據希臘消防部門表示，這2名男子都涉嫌故意縱火，其中一人是在卡里斯托斯地區的縱火焚燒乾草，他已坦承犯案，並加碼承認七月和八月時在該地區還犯下另外4宗縱火案。第二名男子則是在希臘中部的拉里薩地區被捕。兩起案件均已通知司法當局。希臘官員透露，過去一周，希臘每天都會爆發數十宗火災，大風和炎熱乾燥的夏季條件結合在一起，加劇了火勢，阻礙了消防工作。 消防部門表示，週五，消防隊員正在撲滅 111 起火災，其中 59 起是周四至週五晚上 24 小時內爆發的。而令人氣憤的是，這些火災幾乎都是人為縱火造成的。

由於消防資源已達到極限，希臘呼籲其他歐洲國家提供幫助。 德國、瑞典、克羅埃西亞和賽普勒斯都派出了飛機支援；另外還有數十名羅馬尼亞、法國、捷克、保加利亞、阿爾巴尼亞和斯洛伐克消防員在地面提供幫助。希臘政府發言人帕夫洛斯·馬里納基斯（Pavlos Marinakis）25日表示，自今年火災季節開始以來，消防部門官員已逮捕了相關的163人，其中118人因疏忽罪被捕，24人因故意縱火罪被捕。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章