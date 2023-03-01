希臘火車相撞增至36死主要為大學生 乘客：行李敲爛車窗逃生

希臘周二深夜發生歷來最嚴重火車事故，增至36人死亡，大部分為二十多歲年輕人；另66人受傷送院，當中6人留醫深切治療部。載有352人的客運列車周二晚約7時30分從首都雅典出發，駛往北部城市塞薩洛尼基 (Thessaloniki)，在中部城市拉里薩附近與一輛貨運列車迎頭相撞，報道指客運列車載滿放完假的年輕大學生。當地首長稱，兩列火車非常高速行駛，其中一名車長不知另一列火車正駛過來；撞擊力猛烈，客運列車首4節車廂出軌，首兩節起火後更是全毀。有生還者指，車廂起火見到有人被困未能逃生，另有人用行李箱敲破車窗及時逃出來。肇事原因仍在調查，有8名列車職員罹難，包括客運和貨運列車各兩名車長。警方消息今日指，拉里薩一個車站的59歲站長遭拘捕，被控疏忽導致人命傷亡等罪名。另外，政府宣布周三至周五全國哀悼3天。

報道指，客運列車三分二滿，載有342名乘客和10名列車職員，約250人安全疏散離開。乘客中不少是大學生，剛在雅典過完長周末假期返回塞薩洛尼基上學。一名獲救年輕人稱，「車廂內一片恐慌，大家在尖叫。」另有人稱車廂瞬即起火，「我們翻倒、被火燒，左右都有火」。有人形容事發時像發生地震猛烈搖晃，車窗突然爆開，「我們幸運地能夠打開車門，很快便逃出來。但其他車廂的人被困未能離開，其中一卡甚至著火」。乘客Lazos說，「我沒有受傷，身上的血來自鄰近的傷者。」有人要爬過車窗和玻璃碎片逃出車廂。

希臘火車相撞｜「以為自己會死」

英國廣播公司(BBC)報道，一名約二十歲男子向記者稱，以為自己會死，聽到嘭一聲後車廂倒向一邊，所有東西塌下來，他從一個窿逃出來。其他人說用行李箱敲破車窗逃命，「見到首兩節車廂著火，周圍都是煙，人們陷入驚慌，四處都是尖叫聲」。大批父母在塞薩洛尼基火車站等待子女消息，有母親打電話給孩子，卻沒有回應。

當局派出150名消防員、17部消防車和4架吊車，以及30部救護車到現場。拯救人員在煙霧和扭曲車廂中搜尋生還者，數人發現死於車頭附近餐廳區域。有到場協助的自願人士稱，「這是個悲劇，我們拉出生還者、傷者……也有死去的人。」另一搜救人員形容從未見過這種情況，「5小時過去，我們發現的是遺體」。