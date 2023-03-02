希臘火車相撞增至43死觸發雅典示威　全國哀悼3日交通部長引咎辭職

希臘中部火車迎頭相撞事故，增至最少43人死亡，死者包括司機等8名員工，另外，72人受傷送院。是希臘歷來最嚴重火車意外，全國哀悼3日。總理米佐塔基斯下令，成立獨立專家委員會徹查，交通部長引咎辭職，火車站站長被捕。

在發生客運火車與貨運火車相撞的希臘小鎮坦佩，搜救工作通宵進行，當局較早前開始用重型機器吊走部分大型殘骸，加快搜救進度，多節出軌的車卡仍在現場。

火車相撞原因仍在調查中，警方拘捕負責管理信號的59歲站長，涉嫌疏忽造成嚴重傷亡，站長否認指控，指事可能涉及技術故障。鐵路工會指，現場自動信號系統當時並沒有正常運作。希臘總理米佐塔基斯到現場視察，認為事件主要是人為錯誤造成，決定成立獨立專家委員會徹查，強調會查明起因，確保不再發生同類慘劇。

交通部長卡拉曼利斯宣布辭職，指希臘的鐵路系統不符合21世紀標準，雖然政府在過去3年半盡力改善，但未能防止慘劇發生，他需要負上政治責任。