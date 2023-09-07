希臘男強闖已開動渡輪被阻墮海身亡　事件惹民憤(有片)

希臘最大島嶼克里特島(Crete)發生一宗墮海慘劇，一名遲到的男乘客試圖硬闖正要離開港口的一艘已開動渡輪，CCTV畫面顯示，船員不斷推阻他上船，當他再度硬闖上船的時候，由於渡輪的跳板已經離開碼頭，船員不慎將他推下海港與跳板的間隙，導致他墜海身亡，事件引發民眾不滿。
綜合報道，事發於當地周二(5日)晚，渡輪「藍色地平線」(Blue Horizon)原定由彼里夫斯港(Piraeus)前往克里特島赫拉克賴昂(Heraklion)。碼頭的CCTV顯示，36歲的男子趕到碼頭時，渡輪已經開始離港程序，男子衝上渡輪跳板，但遭跳板上2名船員阻止，其中一人將男子往後推，當這名遲到的男子第二次想強登，船員再度推阻他，由於跳板已經和海港分離，那男子一時間失去了平衡，直接墮落海裡的湧流。
居民形容船員舉動為「謀殺」
從另一個角度的CCTV畫面顯示，由於渡輪螺旋槳的力量，似乎令這名男子無法換氣或浮上海面。警方表示，男子被發現時已無意識，被送往尼卡亞綜合州立醫院，涉事渡輪亦折返彼里夫斯港。當地有傳男子的家人在渡輪上，但未被證實。事件激起當地居民不滿，批評船員的舉動更形容為「謀殺」。希臘運輸部長Miltiadis Varvitsiotis表示，對彼里夫斯港發生的悲劇、失去一條生命的事件感到非常難過。當局正在採取一切必要行動來釐清事件來龍去脈，並確認責任誰屬。
Είναι τρομακτικό το ΜΙΣΟΣ με το οποίο σπρώχνουν τον άνθρωπο από το καράβι, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί.— Κοινή Λογική || 🇬🇷 (@commonsense491) September 5, 2023
Και γεννά ερωτήματα, ιδίως δε όταν μπορείς να εκδώσεις εισιτήριο εντός του πλοίου.
Χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή για το τίποτα.#πειραιας #bluehorizon pic.twitter.com/pgaanrh0dO
⚠️Και 2ο βίντεο από την ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ του 36χρονου στο πλοίο "Blue Horizon" της εταιρείας "Blue Star Ferries".— Καθίκι (@KYTKYTKYTKYTKYT) September 5, 2023
Ο κόσμος από το καταστρωμα αποσβολωμένος φωνάζει "θα πνιγει"!
Νιώθετε πολυ μάγκες ρε ΞΕΦΤΙΛIΣΜΕΝΟΙ που σκοτώσατε άνθρωπο για ένα εισητηριο;
Thanx @thanasaras1821! pic.twitter.com/5UzuAF6KUg