希臘男強闖已開動渡輪被阻墮海身亡　事件惹民憤(有片)

希臘最大島嶼克里特島(Crete)發生一宗墮海慘劇，一名遲到的男乘客試圖硬闖正要離開港口的一艘已開動渡輪，CCTV畫面顯示，船員不斷推阻他上船，當他再度硬闖上船的時候，由於渡輪的跳板已經離開碼頭，船員不慎將他推下海港與跳板的間隙，導致他墜海身亡，事件引發民眾不滿。

綜合報道，事發於當地周二(5日)晚，渡輪「藍色地平線」(Blue Horizon)原定由彼里夫斯港(Piraeus)前往克里特島赫拉克賴昂(Heraklion)。碼頭的CCTV顯示，36歲的男子趕到碼頭時，渡輪已經開始離港程序，男子衝上渡輪跳板，但遭跳板上2名船員阻止，其中一人將男子往後推，當這名遲到的男子第二次想強登，船員再度推阻他，由於跳板已經和海港分離，那男子一時間失去了平衡，直接墮落海裡的湧流。