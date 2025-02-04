希臘聖托里尼島48小時逾300次地震 遊客居民6000人急逃離恐有大地震

希臘旅遊勝地聖托里尼島(Santorini)的碼頭周二(4日)凌晨擠滿數百人，遊客和居民趕緊搭船往首都雅典避難。聖托里尼島對開海域自上周五起便頻繁地震，最高一次為4.7級。英國廣播公司(BBC)周二稱，該島在過去48小時錄得逾300次地震。恐有大地震發生，緊急人員已進駐當地，學校停課至周五。

聖托里尼有1.55萬人口，美麗的景色每年吸引數百萬遊客前來。往日塞滿遊客的街道變得空空如也，18歲居民Dori稱「一切都關閉，沒有人返工，整個島嶼清空」，他們會前往雅典觀望事態發展。自周日起已有約6,000人搭船離開聖托里尼，另有約2,500人至2,700人周一和周二會搭飛機往雅典。