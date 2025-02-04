希臘聖托里尼島48小時逾300次地震 遊客居民6000人急逃離恐有大地震

希臘旅遊勝地聖托里尼島(Santorini)的碼頭周二(4日)凌晨擠滿數百人，遊客和居民趕緊搭船往首都雅典避難。聖托里尼島對開海域自上周五起便頻繁地震，最高一次為4.7級。英國廣播公司(BBC)周二稱，該島在過去48小時錄得逾300次地震。恐有大地震發生，緊急人員已進駐當地，學校停課至周五。
聖托里尼有1.55萬人口，美麗的景色每年吸引數百萬遊客前來。往日塞滿遊客的街道變得空空如也，18歲居民Dori稱「一切都關閉，沒有人返工，整個島嶼清空」，他們會前往雅典觀望事態發展。自周日起已有約6,000人搭船離開聖托里尼，另有約2,500人至2,700人周一和周二會搭飛機往雅典。
聖托里尼地震｜老居民：每2至3分鐘便有地震 與以往不同
仍有少數人未有趕搭船隻離開，一名來自廣州的遊客稱，看過旅遊節目後，多年來一直想到聖托里尼島旅遊，遂參加旅行團到島上參觀。起行前領隊也有向他們說有地震，所以並不感驚訝。另一名退休警察在聖托里尼島居住超過30年，拒絕了親戚邀請雅典的暫避，「年長的居民已習慣地震……但這次不同。與以往不同，今次每2至3分鐘便有地震。不過，不要太擔心」。他笑說，沒有遊客，他們可以聽音樂，享受咖啡。