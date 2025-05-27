希臘起訴17名海岸防衛隊員　涉兩年前非法移民船難

希臘的海軍法庭對17名海岸防衛隊員提出起訴，指控他們涉及一宗在2023年於希臘水域內發生，是當地近年死亡人數最嚴重的船難，導致超過650人死亡。

在2023年的6月14日，一艘嚴重超載的漁船在希臘的皮洛斯對開海域沉沒，估計有超過650人墮海後溺斃。當地的海軍法院檢察官就對當中17名希臘海岸防衛隊員進行起訴，當中包括海岸防衛隊艦隻的船長。他被指是導致漁船翻沉，造成最少82人死亡。根據報道指，船難雖然在國際水域發生，但屬於希臘的拯救區域之內，有生還者表示，希臘的海岸防衛隊因為試圖拖走漁船但失敗，導致漁船翻沉，而事後當局更試圖對證人噤聲。