希臘起訴17名海岸防衛隊員　涉兩年前非法移民船難

希臘的海軍法庭對17名海岸防衛隊員提出起訴，指控他們涉及一宗在2023年於希臘水域內發生，是當地近年死亡人數最嚴重的船難，導致超過650人死亡。
在2023年的6月14日，一艘嚴重超載的漁船在希臘的皮洛斯對開海域沉沒，估計有超過650人墮海後溺斃。當地的海軍法院檢察官就對當中17名希臘海岸防衛隊員進行起訴，當中包括海岸防衛隊艦隻的船長。他被指是導致漁船翻沉，造成最少82人死亡。根據報道指，船難雖然在國際水域發生，但屬於希臘的拯救區域之內，有生還者表示，希臘的海岸防衛隊因為試圖拖走漁船但失敗，導致漁船翻沉，而事後當局更試圖對證人噤聲。
生還者不滿花兩年才起訴
在17名被起訴的人員中，當時的海岸防衛隊主管以及希臘的國家拯救中心負責人在內的4名官員被指「置他人於危險當中」被起訴，而事發的海岸防衛隊艦隻船長，就以「危險干涉海上運輸」以及對漁船「未能提供援助」而被起訴。其餘的船員以協助船長作出有關行為被起訴。據報當時的海岸防衛隊艦隻，在漁船沉沒前監視了有關船隻15個小時。
有關的船隻當時是從非洲的利比亞出發前往意大利，船上載有750人，最後僅得104人已知生還。有生還者批評當局雖然擁有大量生還者，但仍要花上兩年時間才進行起訴。