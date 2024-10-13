希臘雅典街頭男子遭逾20槍行刑式處決 過程全拍下 涉黑手黨爭土地發展權(有片)

殺手向車上的男事主連開超過20槍。(互聯網)

希臘雅典市郊發生近距離行刑式槍殺案，據報涉及黑手黨，一名男子在光天化日下，在街頭遭人連開逾20槍殺死。

事發在今年7月某日，54歲男事主、測量師斯塔西斯(Panagiotis Stathis)於早上約8點半，駕駛寶色寶馬停在雅典市郊普西基科(Psychiko)高尚地段一處寫字樓下，一名名穿黑色外套、戴白色頭盔的電單車男，施施然停在他旁邊。

行刑式槍殺｜殺手換子彈後繼續開槍

戴著手套的電單車男，不由分說地拔出手槍，連續向私家車內的事主開槍，一槍又一槍的朝他發射。電單車男之後若無其事的換子彈，換完後又是一輪像是無止境的射擊。