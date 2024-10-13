希臘雅典街頭男子遭逾20槍行刑式處決 過程全拍下 涉黑手黨爭土地發展權(有片)

希臘雅典市郊發生近距離行刑式槍殺案，據報涉及黑手黨，一名男子在光天化日下，在街頭遭人連開逾20槍殺死。
事發在今年7月某日，54歲男事主、測量師斯塔西斯(Panagiotis Stathis)於早上約8點半，駕駛寶色寶馬停在雅典市郊普西基科(Psychiko)高尚地段一處寫字樓下，一名名穿黑色外套、戴白色頭盔的電單車男，施施然停在他旁邊。
行刑式槍殺｜殺手換子彈後繼續開槍
戴著手套的電單車男，不由分說地拔出手槍，連續向私家車內的事主開槍，一槍又一槍的朝他發射。電單車男之後若無其事的換子彈，換完後又是一輪像是無止境的射擊。
行刑式槍殺連環圖︰
電單車男確保萬無一失、已把事主置諸死地後，才施然離開，整個過程被閉路電視拍下。據報男事主身中逾20槍，當場死亡。
行刑式槍殺｜涉黑手黨爭奢華小島土地發展權
警方調查後認為行兇者是當地黑手黨僱用的殺手，而案件跟常見的毒品或爭地盤問題無關，而是與約160公里外一個小島的土地發展權有關。
該小島米克諾斯島(Mykonos)以碧綠海岸線、豪華別墅和海灘俱樂部等聞名，是超級富豪、荷李活影星及足球明星的度假勝地。據報事主與當地一幅在某著名酒店旁邊的土地發展權有關，本來跟一名當地商人合作開發，但雙方關係其後決裂。有人因此下暗殺令，賞金10萬歐元(約85萬港元)。一名44歲男子涉嫌謀殺被捕。