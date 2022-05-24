希臘餐廳涉劏客 遊客點兩隻蟹腳兩杯飲品盛惠5000港元 侍廳更惡言恐嚇

黑店劏客，離譜！美國一對母女早前到希臘米克諾斯島(Mykonos)旅行，在一間海濱餐廳點了兩杯雞尾酒飲品和兩隻長腳蟹腳，餐牌沒標明價錢，一看賬單才得知盛惠600歐元(約5,042港元)，母女質疑收費不合理，侍應卻惡言相向，警告她們若不付錢，餐廳會報警，她們便不能返回美國。
苦主莫爾頓(Brenda Moulton)對希臘傳媒THEMA投訴餐廳劏客，表示本月13日，她與19歲女兒在島上遊覽，路經DK Oyster餐廳，侍應不停游說她們，說可免費使用餐廳的沙灘床，她們也想在沙灘享受陽光，便同意，但當時不太餓，便點了兩杯Mojito雞尾酒飲品和兩隻長腳蟹腳，但侍應給她們的餐牌卻沒有標明價錢。
莫爾頓說，兩小時後，她們離開，她一看賬單，即時「嚇暈」。她對侍應說，「不可能，一定搞錯……兩杯Mojito加上兩隻蟹腳，不可能收費600歐元，我不會付錢」。侍應即威脅說：「我會報警，他們會把你們留下來，你們便不能回國。我們在這裡不難找到你的住處。」侍應語帶恐嚇，母女受驚，無奈結賬離開。
餐廳大佬出來兇人
莫爾頓忿忿不平，在餐廳外叫人不要光顧，看似「大佬」的餐廳職員即走出來再「兇」她，一名女子見狀，便告訴她前一天才發生類似事件，警方介入。莫爾頓稱，她事後已報警，並尋求法律意見。代表律師稱，莫爾頓希望將犯事者繩之於法，也不想其他遊客有同樣遭遇。
餐廳發聲明回應指，根據法例，餐廳出售的所有餐點都在餐牌上清楚列明，客人點餐前便給他們餐牌，「向這位客人收取這個價錢，是因為皇帝蟹腳並非有定價的貨品，(餐廳)根據它們的入貨價而收費」。
旅遊網站負評連連
旅遊網站Tripadvisor有不少針對該餐廳的負評，也有類似莫爾頓提出的「劏客」投訴。網民形容餐廳侍應「陰濕」、餐牌價錢「唔清唔楚」、賬單「天價」，是島上「最靠不住」的商家之一，有人直指要像避疫般避開該餐廳劏客。有網民講述自身經歷：「(結賬時)我要求看賬單，但他們拒絕給我看，他們是一間極之不誠實的餐廳，不應該再有人受害。」另一名網民指，結賬時他們質疑收費過高，即被侍應惡罵、刁難，結果他們度假也大感掃興。