希臘驚現數十萬死魚漂浮異象　當局一日撈40多噸魚屍

希臘中部城市佛洛斯（Volos）的一個港口，本周開始出現大量的死魚，數量多達數十萬，漂浮的屍體甚至在整個碼頭形成了一層銀色的毯子，散發出的惡臭造成居民困擾，當局已派人處理。
專家：去年歷史性洪水造成
據《衛報》報道，有專家表示，這個問題是去年的歷史性洪水造成的。當時洪水淹沒了北部的色薩利平原（Thessaly plain），許多生活在湖泊的淡水魚隨大水流入愛琴海，在那裏牠們無法生存。由於通往佛洛斯的河口並未放置漁網，當魚流入到大海時，鹹水環境致使牠們死亡。
市議員利姆尼奧斯（Stelios Limnios）告訴路透社記者，「死魚出現的範圍從沿海地區，綿延到帕加塞蒂克灣的中心，橫跨數公里。」當局派拖網漁船收集魚屍，然後將其倒在卡車後面。據稱在過去24小時內已收集了40多噸死魚。
餐廳營業額下降了80%
佛洛斯市長貝奧斯（Achilleas Beos）表示，這種氣味令人難以忍受，他在記者會上指責政府沒有在問題發生之前進行處理。他說，腐爛的魚可能會對該地區的其他物種造成環境災難。政府沒有採取顯而易見的措施，即設置防護網。
對此，希臘環境部沒有回應，而當地檢察官已下令展開調查。而洪水帶來的問題還不只這些，一位民眾在距離佛洛斯10公里處擁有一家海灘餐廳，他表示，今年夏天餐廳的營業額下降了80%，因為洪水過後遊客明顯減少。
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