希臘驚現數十萬死魚漂浮異象　當局一日撈40多噸魚屍

希臘中部城市佛洛斯（Volos）的一個港口，本周開始出現大量的死魚，數量多達數十萬，漂浮的屍體甚至在整個碼頭形成了一層銀色的毯子，散發出的惡臭造成居民困擾，當局已派人處理。

專家：去年歷史性洪水造成

據《衛報》報道，有專家表示，這個問題是去年的歷史性洪水造成的。當時洪水淹沒了北部的色薩利平原（Thessaly plain），許多生活在湖泊的淡水魚隨大水流入愛琴海，在那裏牠們無法生存。由於通往佛洛斯的河口並未放置漁網，當魚流入到大海時，鹹水環境致使牠們死亡。

市議員利姆尼奧斯（Stelios Limnios）告訴路透社記者，「死魚出現的範圍從沿海地區，綿延到帕加塞蒂克灣的中心，橫跨數公里。」當局派拖網漁船收集魚屍，然後將其倒在卡車後面。據稱在過去24小時內已收集了40多噸死魚。