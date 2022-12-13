熱門搜尋:
C觀點 世界盃 陳奕迅演唱會 聖誕節2022 姜濤 二手樓 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
國際
2022-12-13 19:01:26

帶刀到超市切西蘭花莖部丟回貨架 霸氣慳家婦：不會為不吃的部分付錢！

分享：
卡特示範用小刀切掉西蘭花莖部。(互聯網)

卡特示範用小刀切掉西蘭花莖部。(互聯網)

咁均真！？美國一名女子因不想付錢買沒用的東西，竟帶小刀到超市，把西蘭花的莖部切掉，好減少秤重時的重量，做法引來不少網友抨擊。

美國《紐約郵報》報道，TikTok用戶卡特(Mimi Carter)近日上傳影片，分享自己的省錢妙法。從第一段影片中可見，卡特拿著西蘭花的莖部，將其丟回貨架，一邊說：「我不會為這些付錢！我只為我會吃的東西付錢！」

回應網民評語，卡特回家後再上傳影片，示範用手搣掉西蘭花的莖部，或用小刀去切掉。她說：「然後，我就把這些(莖部)留在店裡，OK？你們會保留它，但我不需要它，(這樣便)乾手淨腳。」

卡特從腰間取出小刀。(互聯網)

卡特從腰間取出小刀。(互聯網)

網民鬧爆寸爆

報道指，影片上傳短短4日，就吸引大批網友瀏覽，累計逾440萬次點擊、135,900則留言。卡特分享如此破格的慳錢妙法，但很多網民似乎「唔buy」，有人留言反寸她，「難道你會在店裡把蘋果的籽拿出來結帳嗎？」、「我下次要帶榨汁機去，因為要的是檸檬汁、而不是檸檬皮」、「香蕉也要在店裡先剝皮？」、「所以我會在店裡先去掉薯仔皮」。

有網民笑言比卡特去得更盡：「我乾脆在超市吃一吃，就更省錢。」有人提醒卡特，其實西蘭花的莖部富含營養，比人們愛吃的部分更有益。有人則說出重點：「你這樣只能省回7美仙。」

卡特懶理網民鬧爆，回到超市拍攝西蘭花的價錢，可見一磅(453)售價2.44美元(19港元)。但網民仍然不認同其做法，留言稱如果她真的要省錢，就到住家附近的小店買蔬菜，不應在超市未付錢先切菜，還把莖部丟回貨架。

卡特用小刀切西蘭花的莖部。(互聯網) 把莖部切掉。(互聯網) 把莖部丟回貨架。(互聯網) 展示切掉莖部的西蘭花。(互聯網)
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受