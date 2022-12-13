帶刀到超市切西蘭花莖部丟回貨架 霸氣慳家婦：不會為不吃的部分付錢！

咁均真！？美國一名女子因不想付錢買沒用的東西，竟帶小刀到超市，把西蘭花的莖部切掉，好減少秤重時的重量，做法引來不少網友抨擊。

美國《紐約郵報》報道，TikTok用戶卡特(Mimi Carter)近日上傳影片，分享自己的省錢妙法。從第一段影片中可見，卡特拿著西蘭花的莖部，將其丟回貨架，一邊說：「我不會為這些付錢！我只為我會吃的東西付錢！」

回應網民評語，卡特回家後再上傳影片，示範用手搣掉西蘭花的莖部，或用小刀去切掉。她說：「然後，我就把這些(莖部)留在店裡，OK？你們會保留它，但我不需要它，(這樣便)乾手淨腳。」