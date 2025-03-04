帶貓搭飛機遭拒 冷血主人竟於貝魯特機場棄養喵星人（有片）

貓版《機場客運站》真實上演！黎巴嫩有一隻貓咪被主人帶到貝魯特機場（Beirut-Rafic Hariri International Airport）準備一起搭飛機，怎料卻因為沒有動物登機的文件被拒絕，冷血的主人竟然索性將貓咪丟在機場自行上飛機，貓咪和衣物一起被遺棄在貝魯特機場，茫然無助。 一名獸醫在TikTok上傳這隻貓咪的故事，引發網友關注，影片中寫到「牠和一些行李一起被扔掉了」，目前已超過290萬次觀看。根據影片內容，這隻貓的主人「沒有登機的正確文件，所以他們決定遺棄家貓在機場」。這隻兩歲的家貓與幾件衣物一起躺在登機櫃檯旁，神情茫然。

該名獸醫在接受採訪時告訴媒體，這隻可憐的貓咪因為吵雜的環境而非常害怕，還被無知的小孩踢來踢去，最後只能無助地綣縮在扶手電梯旁。 據《紐約郵報》報道，幸好有幾名在機場工作的好心人聯絡了動物救援的義工安置這隻可憐的貓咪。經過檢查後，發現貓咪身上有些傷口，幸傷勢並不嚴重。據悉目前貓咪平安地在中途之家等待認養。