常出現金正恩身邊 神秘女子是家姐金雪松？

北韓領導人金正恩最近身邊常出現一名神秘女子，引起外界關注。金正恩胞妹金與正過往常在公眾活動為哥哥打點一切，但自從她「上位」後，其「秘書」位置似乎被另一女子接替，更有指那是金正恩同父異母的姊姊金雪松。
同乘座駕或是私人秘書
該名女子年約三、四十歲、戴眼鏡，挽著手袋隨同金正恩出席活動，也有在2月黨大會上向金正恩遞上演說講稿，以及曾被看見從金正恩的座駕落車。有北韓事務專家認為那名女子或是金正恩核心圈成員，有可能是他的私人秘書，並不一定是金雪松；而那女子與金正恩同乘其座駕，可見她是心腹，直接在其手下工作，「金正恩有四至五名助手，包括男女，任他的行政和私人助理。那名女子可能是他的私人秘書」。
傳曾任金正日秘書替祖父翻譯
之前有報道指金雪松於1974年出生，母親為金英淑，是北韓已故領導人金正日第二名孩子，並於北韓政府宣傳部門做事，負責文學類事務。也有報道指她曾任父親金正日的秘書，甚至說她擔任過祖父金日成的外語翻譯員，但金日成逝世時她只有20歲。早年有報道稱，金雪松能力高，更指她可能接替父親掌權，又說她助異母弟弟金正恩鞏固權力。專家指，雖然金雪松鮮有露面，但並不代表她在金氏政權中影響力低，因北韓政府的精英階層與外國政界不一樣，毋須靠公開亮相建立權力或影響力。若那名女子真是金雪松，她「由暗轉明」有可能是政權內部有變動，但認為那名神秘女子是金雪松的說法在未確認前不可作實。關注北韓動向的南部網站NK News的最新報道，則直指那名女子有可能是金雪松。觀乎網上流傳據說是金雪松的舊照，與神秘女子的樣貌有點不像。