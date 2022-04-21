常出現金正恩身邊 神秘女子是家姐金雪松？

北韓領導人金正恩最近身邊常出現一名神秘女子，引起外界關注。金正恩胞妹金與正過往常在公眾活動為哥哥打點一切，但自從她「上位」後，其「秘書」位置似乎被另一女子接替，更有指那是金正恩同父異母的姊姊金雪松。

同乘座駕或是私人秘書 該名女子年約三、四十歲、戴眼鏡，挽著手袋隨同金正恩出席活動，也有在2月黨大會上向金正恩遞上演說講稿，以及曾被看見從金正恩的座駕落車。有北韓事務專家認為那名女子或是金正恩核心圈成員，有可能是他的私人秘書，並不一定是金雪松；而那女子與金正恩同乘其座駕，可見她是心腹，直接在其手下工作，「金正恩有四至五名助手，包括男女，任他的行政和私人助理。那名女子可能是他的私人秘書」。