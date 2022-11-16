常戴耳機或蒲夜店 分析報告估計全球逾13億年輕人可能聽力受損

一項周二發表的大型分析報告指，估計全球多達13億年輕人因長時間使用耳機或流連夜店等嘈雜音樂場所，可能面臨聽力受損的風險。

這項由世界衛生組織(WHO)主導的研究呼籲，年輕人應更加注意自己的聽力習慣，並敦促各國政府和製造商採取更多措施，來保護下一代的聽力。

這項於《英國醫學期刊全球健康》(BMJ Global Health)發表的分析報告，審視過去20年以英語、西班牙語、法語和俄語發表的33項研究裡的數據，對象涵蓋逾1.9萬名從12歲至34歲人士。

近半數受訪者去演唱會蒲夜店

分析發現，24%年輕人使用連接智能手機等設備的耳機時有不良習慣，48%受試者常待在諸如演唱會、夜店等的嘈雜環境。

合併相關研究後，報告估計全球身處聽力受損風險的年輕人，最少有6.7億人，最多恐達13.5億。