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國際
2022-11-16 19:05:17

常戴耳機或蒲夜店 分析報告估計全球逾13億年輕人可能聽力受損

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研究指，年輕人常戴耳機，可能令聽力受損。(互聯網)

研究指，年輕人常戴耳機，可能令聽力受損。(互聯網)

一項周二發表的大型分析報告指，估計全球多達13億年輕人因長時間使用耳機或流連夜店等嘈雜音樂場所，可能面臨聽力受損的風險。

這項由世界衛生組織(WHO)主導的研究呼籲，年輕人應更加注意自己的聽力習慣，並敦促各國政府和製造商採取更多措施，來保護下一代的聽力。

這項於《英國醫學期刊全球健康》(BMJ Global Health)發表的分析報告，審視過去20年以英語、西班牙語、法語和俄語發表的33項研究裡的數據，對象涵蓋逾1.9萬名從12歲至34歲人士。

近半數受訪者去演唱會蒲夜店

分析發現，24%年輕人使用連接智能手機等設備的耳機時有不良習慣，48%受試者常待在諸如演唱會、夜店等的嘈雜環境。

合併相關研究後，報告估計全球身處聽力受損風險的年輕人，最少有6.7億人，最多恐達13.5億。

年輕人常去演唱會等嘈雜場所，令聽力受損風險提高。(互聯網)

年輕人常去演唱會等嘈雜場所，令聽力受損風險提高。(互聯網)

專家提出保護聽力建議

美國南卡羅來納醫科大學的聽力學家、研究的首席作者Lauren Dillard表示，人數範圍會如此之廣，部分原因在一些年輕人可能同時有上述兩種不安全因素，即是常戴耳機，也經常去演唱會或蒲夜店。

Dillard指出，減少耳機可能帶來的聽力受損風險，最佳做法是調低音量，並縮短戴耳機時間，但她也承認「不幸的是，大家都喜歡非常嘈吵的音樂」。

她建議，應使用裝置上的設定或手機app來管控耳機音量等級。此外，在音樂會或夜店等喧鬧場所應戴耳塞，「坐在喇叭前也許很爽，但這長遠來說，對健康絕非好事」。

人們使用耳機習慣不良 超出聽力安全標準

美國有線電視新聞網(CNN)指出，美國疾控中心限定的安全噪音等級，是每周40小時、85分貝左右。但上述報告顯示，人們一天單是聽2個半小時耳機，就相當於92分貝；而人們用手機聽音樂時，通常選定的音量約為105分貝，夜店、音樂會等場所的噪音值更高達104112分貝。

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