年度潮鞋｜adidas聯乘陳冠希產品登十大　ASICS憑呢一款奪冠

海外鞋類雜誌媒體《Hartcopy》日前根據讚好數字,公布2024年年度潮鞋排行榜,日本知名運動品牌ASICS旗下潮鞋「Onitsuka Tiger Mexico 66 by PATOU」,打敗Nike、adidas等品牌,奪下榜首。

根據《Hartcopy》公布這份2024年度榜單顯示,冠軍由「Onitsuka Tiger Mexico 66 by PATOU」拿下,第2名至第5名全部由adidas包辦,第2名為「Tischtennis by NAKED and Metagirl」、第3名為「GT-ii by SNS」,至於和陳冠希合作的鞋款「Dress Superstar by Edison Chen」,拿下第4名,售價將近5,000港元。