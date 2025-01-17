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國際
2025-01-17 16:45:02

年度潮鞋｜adidas聯乘陳冠希產品登十大　ASICS憑呢一款奪冠

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年度潮鞋｜adidas聯乘陳冠希產品登十大　ASICS呢一款奪冠

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海外鞋類雜誌媒體《Hartcopy》日前根據讚好數字，公布2024年年度潮鞋排行榜，日本知名運動品牌ASICS旗下潮鞋「Onitsuka Tiger Mexico 66 by PATOU」，打敗Nike、adidas等品牌，奪下榜首。

根據《Hartcopy》公布這份2024年度榜單顯示，冠軍由「Onitsuka Tiger Mexico 66 by PATOU」拿下，第2名至第5名全部由adidas包辦，第2名為「Tischtennis by NAKED and Metagirl」、第3名為「GT-ii by SNS」，至於和陳冠希合作的鞋款「Dress Superstar by Edison Chen」，拿下第4名，售價將近5,000港元。

Nike十大不入

至於第6至10名有PUMA、New Balance等品牌，值得注意的是，美國知名品牌Nike運動鞋沒有進入前10名。

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至於摘下冠軍的鞋款「Onitsuka Tiger Mexico 66 by PATOU」，是ASICS旗下Onitsuka Tiger（鬼塚虎）創立75周年紀念之作，與法國百年品牌PATOU合作聯名，一推出就引發熱潮，根據官網顯示，每雙價格約2,000港元左右。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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