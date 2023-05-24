年花逾1500萬抗衰老 再有驚人舉措  美富豪三代同堂「互相換血」回春(有片)

美國一名45歲科技大亨因自爆年花200萬美元(約1,560萬港元)抗衰老，早已備受談論，近日他再有新動向。他聯同17歲兒子以及70歲老父「互換血漿」，冀達「回春」效果。但有專家直指做法無根據兼危險。 該名致力「回春」的富豪約翰遜(Bryan Johnson)，上月3日與70歲父親理查德(Richard)以及17歲兒子塔爾馬吉(Talmage)，在達拉斯市附近一間診所「換血」。「換血」過程由兒子塔爾馬吉率先展開，他抽取了一公升血液，再由機器分解為液體血漿、紅血球、白血球及血小板。約翰遜接著進行相同抽血程序，然後將兒子的血漿輸入靜脈內。最後，老父理查德抽走部分血液、騰出空間後，接受約翰遜的血漿。三代人在數小時內完成「換血」。

抗衰老方法｜日吃100粒保健品 中午後不進食 專家反對 今次並非約翰遜首次「換血回春」，他過去數月已曾輸入一名匿名年輕捐贈者血漿，強調事前有確定對方無病、生活習慣健康以及BMI指數理想。除了「換血」，約翰遜的日常抗衰老方法，同樣令人惻目，據報他每天清晨5時起床，然後吃逾20粒保健品，全日吃逾100粒。他每日會做抗衰老運動一小時、每周3次高強度間歇訓練(HIIT)，每次15分鐘；進食低熱量的蔬菜餐、堅果、禁絕加工食物，把全日攝取的熱量保持在1,977卡，並且在中午後不再進食。此外，刷牙時會用茶樹油及抗氧化啫喱漱口；睡前會配備阻隔藍光的眼鏡兩小時，而睡覺時有儀器監察他的生理反應次數。

抗衰老方法｜日做5至6項療程 設30人醫護團隊 他還有一支由30名醫護人員組成的團隊，助他返老還童，他每日會接受5至6項「療程」，涉及激光護膚、改善肺部功能及聽覺等；另他亦會抽取自身脂肪再注射回面部，令面部皮膚更飽滿。他亦會定期照腸鏡、磁力共振及驗血等。約翰遜表示其目標是讓自己的腦、肝、腎、牙齒、皮膚、頭髮及生殖器官等，回到青年時代，聲稱上述的方法已令他的心臟猶如37歲、皮膚猶如28歲。但有專家大唱反調，指上述做法分開來做、適可而止或有好處，但同時間密集式進行、過量而且極端，恐過猶不及，民眾不應仿傚。