年薪低男同工13萬涉歧視 Google賠1.55萬女員工9.2億

Google被女員工指控性別歧視，與男同事同工不同酬，官司糾纏了5年，終達成庭外和解。入稟一方的律師日前稱，Google母公司Alphabet將向約1.55萬名在職和已離職女員工賠償1.18億美元(約9.2億港元)。有關和解仍有待法庭同意。

這宗集體訴訟案的原告來自236個不同職位，包括經理、工程師、營業代表和學前老師。她們指控Google對資歷超過工作要求的女員工所付薪酬與資歷不成正比、拒絕晉升她們，以及普遍女員工的年薪較同工的男員工平均少1.7萬美元(約13.26萬港元)。除了金錢賠償，法庭還下令Google僱用第三方專家分析該公司的人力資源作業，而一名獨立勞工經濟學家將在未來3年檢視Google的薪酬平等。有關和解必須獲法官批准，而聆訊排期在6月21日召開。

同等學歷少經驗 男員工薪酬高於女

這宗官司最初於2017年9月入稟，並於2021年5月在三藩市法院獲法官提升至集體訴訟。原告指Google違反加州公平薪酬法，其中4名開名入稟者包括軟件工程師Kelly Ellis，她2010年受聘為軟件工程師，4年後離職時任高級經理職級，辭職理由是不滿Google「性別歧視文化」。她指即使已有4年工作經驗，她入職時薪酬屬初級工程師，而與她同年畢業的男同事經驗少過她，薪金卻高於她。

於Google兒童中心任職學前老師的Heidi Lamar為最後一名加入訴訟的人，她擁有教育碩士學位時薪18.51美元(約144港元)，而無碩士學位的男同事時薪卻有21美元(約164港元)。像其他原告一樣，她面試時有被問及之前的薪酬，並獲Google提供同等薪金。在2018年，加州已將公司面試時問應徵者之前薪酬列為不合法。另一原告Holly Pease在逾10年中擔任不同部門經理，她說，作為畢生從事科技產業的女性，她樂觀地認為Google同意和解，將可確保女性獲更公平對待。