年輕人誤以為安全 歐洲潮興吸「笑氣」可導致脊髓受損爆肺

歐洲年輕人最近潮興吸俗稱「笑氣」(laughing gas)的一氧化二氮(nitrous oxide)，在TikTok等社交網愈來多人分亨吸入笑氣的不良影響。當中包括來自英國倫敦、25歲的Kerry Donaldson，她今年7月透露，吸入大量笑氣後脊髓受損，需要父親24小時照顧。另一名英國青年Alex Littler今年6月20日頸部腫脹、呼吸困難，胸口變得像bubble紙(啪啪紙)，因肺部破裂出現俗稱「爆肺」的氣胸情況。就讀11年級的他向醫生和母親承認於6月11日和12日一個音樂節曾吸入笑氣。報道指，除了脊髓受損、爆肺，笑氣「中毒」還會導致「不良於行」和腦部受損，所以大家不要以為吸入笑氣無問題。

笑氣點解會興起？ 根據歐盟藥物管理局EMCDDA，歐洲年輕人消遣使用一氧化二氮情況正增加，其「中毒」個案亦呈上升趨勢。據悉，吸入笑氣後，令人覺得狂喜、放鬆和脫離現實；因為容易買到，價錢便宜又容易使用，以及安全假象，吸引無使用過軟性毒品的年輕人使用。在丹麥，笑氣中毒個案由2015年的16宗上升至去年73宗；法國由2017年10宗增至2020年的134宗；荷蘭在2020年也錄得144宗。EMCDDA指出，笑氣成為英國年輕人第二最流行使用的藥物。該局提出規管笑氣使用以防濫用，建議減少笑氣的發售容量，以及禁止18歲以下人士使用，也不准出席派對人士購買。