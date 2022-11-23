年輕人誤以為安全 歐洲潮興吸「笑氣」可導致脊髓受損爆肺

歐洲年輕人最近潮興吸俗稱「笑氣」(laughing gas)的一氧化二氮(nitrous oxide)，在TikTok等社交網愈來多人分亨吸入笑氣的不良影響。當中包括來自英國倫敦、25歲的Kerry Donaldson，她今年7月透露，吸入大量笑氣後脊髓受損，需要父親24小時照顧。另一名英國青年Alex Littler今年6月20日頸部腫脹、呼吸困難，胸口變得像bubble紙(啪啪紙)，因肺部破裂出現俗稱「爆肺」的氣胸情況。就讀11年級的他向醫生和母親承認於6月11日和12日一個音樂節曾吸入笑氣。報道指，除了脊髓受損、爆肺，笑氣「中毒」還會導致「不良於行」和腦部受損，所以大家不要以為吸入笑氣無問題。
笑氣點解會興起？
根據歐盟藥物管理局EMCDDA，歐洲年輕人消遣使用一氧化二氮情況正增加，其「中毒」個案亦呈上升趨勢。據悉，吸入笑氣後，令人覺得狂喜、放鬆和脫離現實；因為容易買到，價錢便宜又容易使用，以及安全假象，吸引無使用過軟性毒品的年輕人使用。在丹麥，笑氣中毒個案由2015年的16宗上升至去年73宗；法國由2017年10宗增至2020年的134宗；荷蘭在2020年也錄得144宗。EMCDDA指出，笑氣成為英國年輕人第二最流行使用的藥物。該局提出規管笑氣使用以防濫用，建議減少笑氣的發售容量，以及禁止18歲以下人士使用，也不准出席派對人士購買。
笑氣有甚麼用途？
學名一氧化二氮的笑氣在醫療、工業和商業上可合法使用，例如用於噴裝忌廉的噴樽和抽水用的虹吸管，也有用於派對上為氣球充氣。在醫療上，有輕微麻醉作用。一氧化二氮在常溫常壓下無色、無味，容易讓人不知不覺中過量吸入。一旦吸入過量或長期使用，或令神經受損，如麻痺、耳鳴、不能平衡、衰弱及亞急性脊髓合併退化等症狀，並可能產生精神疾病徵候，如幻覺、失憶、憂鬱等，亦可產生肺氣腫、氣胸等副作用。