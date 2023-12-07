幸運女贏780萬隔17年再中2億　中獎秘訣曝光

世界上到底有多少個人，可以一而再地贏得大獎。美國麻薩諸塞州一位「超級幸運兒」曾經中過100萬美元(約780萬港元)的大獎，相隔17年，竟然再中2,500萬美元(約2億港元)的大獎，就當她準備去度假時，竟然再中一筆500美元(約3,900港元)的獎金。

綜合報道，麻州女子Desiree Fortini-Craft最近玩刮刮樂遊戲，刮中了2,500萬美元，她選擇一次性領取1,625萬美元(1.25億港元)的稅前獎金。就在她準備去加勒比海度假期間，又回到了讓她中獎的商店買了幾張刮刮樂彩券，結果又中了500美元。Desiree表示，會與未婚夫好好享受生活，償還3個孩子的學貸，購買一輛新車，並期待今年聖誕節在加勒比海的假期。不過，Desiree的運氣可以追溯到2006年，她在當年已中過一筆100萬美元的獎金。