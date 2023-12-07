幸運女贏780萬隔17年再中2億　中獎秘訣曝光

世界上到底有多少個人，可以一而再地贏得大獎。美國麻薩諸塞州一位「超級幸運兒」曾經中過100萬美元(約780萬港元)的大獎，相隔17年，竟然再中2,500萬美元(約2億港元)的大獎，就當她準備去度假時，竟然再中一筆500美元(約3,900港元)的獎金。
綜合報道，麻州女子Desiree Fortini-Craft最近玩刮刮樂遊戲，刮中了2,500萬美元，她選擇一次性領取1,625萬美元(1.25億港元)的稅前獎金。就在她準備去加勒比海度假期間，又回到了讓她中獎的商店買了幾張刮刮樂彩券，結果又中了500美元。Desiree表示，會與未婚夫好好享受生活，償還3個孩子的學貸，購買一輛新車，並期待今年聖誕節在加勒比海的假期。不過，Desiree的運氣可以追溯到2006年，她在當年已中過一筆100萬美元的獎金。
麻州樂透刮刮樂總獎金支付率為82%
記者來到讓Desiree中兩次獎的商店，詢問老闆有關Desiree的中獎秘訣時，老闆透露，Desiree是一位規律光顧的常客，而且，她都買「雙數」的彩券，因為她相信成雙成對會帶來好運。
麻州樂透(Massachusetts Lottery)介紹，Desiree玩的刮刮樂，是「十億美元盛宴」(Billion Dollar Extravaganza)總共3個2,500萬美元的獎金已被刮掉，這款遊戲的總獎金超過12億美元，總獎金支付率為82%，是麻州彩券有史以來獎金總額最多、支付比例最高的遊戲。