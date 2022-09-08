幼園女教師被擄慘成腐屍 揭驚人身份 疑犯有強姦前科 殺人後洗車片段曝光(有片)

美國一位臉上總掛著燦爛笑容的幼稚園女教師，日前外出晨跑時失蹤，引發社會關注，警方大舉尋人。4天後，傳來她已遇害的沉痛消息，遺體被棄於一處草叢，已開始腐爛，傳出惡臭，現場附近血跡斑斑。女教師身份隨之曝光，原來她是當地一個身家億萬家族的繼承人，但她沒有只顧享樂，仍然積極工作，未料慘遭殘殺，遺下兩名年幼孩子。一名有強姦前科的38歲黑人男子其後被捕，據報他將女教師強推上車，疑在車上將她殺害，行駛了最少1.5小時才棄屍。他殺人後洗車圖毀滅證據的片段，令人不寒而慄。

失蹤案｜幼園女教師晨跑失蹤 家族身家過億美元

遇害的是34歲女教師弗來徹(Eliza Fletcher)，她於9月2日清晨4時半離開位於田納西州曼非斯市(Memphis)的寓所，外出跑步，之後再沒回家。丈夫於早上7時45分報警，探員不久在弗來徹寓所附近，發現她的水樽及已被砸爛的手機。

弗來徹是當地著名五金建材及裝修工具公司Orgill的繼承人，《福布斯》指公司2021年收入達32億美元(約249億港元)，位列全美第143大私人公司。弗來徹家族在她失蹤後，一度懸紅5萬美元(約39萬港元)要求民眾提供線索。