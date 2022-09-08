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2022-09-08 18:52:37

幼園女教師被擄慘成腐屍 揭驚人身份 疑犯有強姦前科 殺人後洗車片段曝光(有片)

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弗來徹當日清晨外出跑步後失蹤。(互聯網) 弗來徹與丈夫育有兩名孩子。(互聯網) 弗來徹。(互聯網) 任職幼稚園老師的弗來徹，是億萬富豪繼承人。(互聯網) 弗來徹生前的教學片段。(互聯網) 任職幼稚園老師的弗來徹，是億萬富豪繼承人。(互聯網)

美國一位臉上總掛著燦爛笑容的幼稚園女教師，日前外出晨跑時失蹤，引發社會關注，警方大舉尋人。4天後，傳來她已遇害的沉痛消息，遺體被棄於一處草叢，已開始腐爛，傳出惡臭，現場附近血跡斑斑。女教師身份隨之曝光，原來她是當地一個身家億萬家族的繼承人，但她沒有只顧享樂，仍然積極工作，未料慘遭殘殺，遺下兩名年幼孩子。一名有強姦前科的38歲黑人男子其後被捕，據報他將女教師強推上車，疑在車上將她殺害，行駛了最少1.5小時才棄屍。他殺人後洗車圖毀滅證據的片段，令人不寒而慄。

失蹤案｜幼園女教師晨跑失蹤 家族身家過億美元

遇害的是34歲女教師弗來徹(Eliza Fletcher)，她於9月2日清晨4時半離開位於田納西州曼非斯市(Memphis)的寓所，外出跑步，之後再沒回家。丈夫於早上7時45分報警，探員不久在弗來徹寓所附近，發現她的水樽及已被砸爛的手機。

弗來徹是當地著名五金建材及裝修工具公司Orgill的繼承人，《福布斯》指公司2021年收入達32億美元(約249億港元)，位列全美第143大私人公司。弗來徹家族在她失蹤後，一度懸紅5萬美元(約39萬港元)要求民眾提供線索。

警方鎖定的黑色SUV。(互聯網) 警方鎖定的黑色SUV。(互聯網) 閉路電視片段拍到疑兇在棄屍現場附近洗車。(互聯網) 大批警員連日搜索。(互聯網)

失蹤案｜閉路電視驚見 幼園女教師被推上車

警方於9月3日憑監控片段鎖定一輛黑色SUV，指看到一名男子衝向弗來徹，將她強行擄上該車；然後看到二人在車上糾纏，疑車4分鐘開走至不明地點。

警方同時在弗來徹被推上車的位置，發現一對相信是疑犯遺下的拖鞋，立即追DNA痕跡。38歲黑人車主艾布斯頓(Cleo Abston)不久被捕，但他拒絕供出弗來徹去向。

警方最終在9月5日，在弗來徹被最後目擊的地點約7哩外一間已空置民房外的草叢中，發現弗來徹的遺體。據報民房外的樓梯染有血跡，現場聚有大量蒼蠅。警方並於不足1哩外，發現一個垃圾袋，裡面裝有弗來徹失蹤時所穿的紫色跑步短褲。

弗來徹被棄屍於一空置房屋的草叢。(互聯網) 弗來徹被棄屍於一空置房屋的草叢。(互聯網) 弗來徹被棄屍於一空置房屋的草叢。(互聯網)

失蹤案｜疑犯曾坐監20年 兩年前出獄

據報艾布斯頓的棄屍地點，鄰近其弟弟的寓所。有目擊者稱，日前曾看到艾布斯頓在其弟寓所外「行為古怪」，又見到他清洗其座駕的地氈，令人懷疑他是在毀滅證據。警方相信艾布斯頓是隨機犯案，跟弗來徹素不相識。當局暫未公布弗來徹的死因及有否遭受性侵犯。

被捕疑犯艾布斯頓日前出庭，被控一級謀殺及綁架等罪名，最高可被判死刑。法庭文件披露艾布斯頓案底壘壘，在11歲時已曾因偷竊在少年法庭受審。他在1995至2000年5月被扣留了16次，涉及強姦、嚴重傷人及非法藏有武器等控罪。2000年他因綁架一名律師罪成，被判囚20年，兩年前才出獄。另據報他年輕時曾加入當地幫派，曾涉嫌強姦一名男子。

疑犯艾布斯頓日前出庭。(美聯社)
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