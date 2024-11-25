幼稚園學童鞋頻失竊　CCTV揭小偷真身令人哭笑不得(有片)

日本福岡縣古賀市的「五所幼稚園」在本月初連續發生多宗學童室內鞋失竊案，園方十分擔心是人為的騷擾事件，結果縣內粕屋警署在校內安裝監視器觀察後，赫然發現小偷居然不是人，而是調皮的小鼬鼠，令人哭笑不得。
綜合報道，五所幼稚園的園長於本月6日上午報案，指學生原本整齊排列在牆上的開放式鞋櫃的鞋子，莫名散落一地，經點算後，確認有10名學童的15隻鞋不翼而飛，翌日早上鞋櫃又被亂翻，這次則有3名學童的鞋失竊，隨後發現有的鞋子被丟在灌木叢裡，有的鞋子則被遺棄在草地、公園各處等。為了找出「拖鞋小偷」，警方決定在校內安裝3部監視器。
專家：天氣愈來愈冷 或將鞋帶走築巢
至11日晚，警方再度接報指有鞋消失後，隨即翻查監視器影片，但發現「小偷」竟然不是人，而是一隻小鼬鼠。原來這隻小鼬鼠趁晚間沒有人的時候，偷偷溜進幼稚園，在鞋櫃裡亂翻約10秒，便叼著一隻白色鞋，飛快地離開。
築紫女學園大學的黃鼠狼研究專家教授佐佐木宏認為，小鼬鼠很容易受寒，隨著天氣愈來愈冷，小鼬鼠很可能想把鞋帶到自己的巢穴裡，作為冬天築巢的原料，因此呼籲園方在鞋櫃上加裝紗網，以免失竊案再度發生。
Cameras installed at Japan day care after shoe thefts uncover unexpected culprithttps://t.co/pvnNUfY7jz pic.twitter.com/i06Z8SdQBT— The Mainichi (Japan Daily News) (@themainichi) November 23, 2024