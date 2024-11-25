幼稚園學童鞋頻失竊　CCTV揭小偷真身令人哭笑不得(有片)

日本福岡縣古賀市的「五所幼稚園」在本月初連續發生多宗學童室內鞋失竊案，園方十分擔心是人為的騷擾事件，結果縣內粕屋警署在校內安裝監視器觀察後，赫然發現小偷居然不是人，而是調皮的小鼬鼠，令人哭笑不得。

綜合報道，五所幼稚園的園長於本月6日上午報案，指學生原本整齊排列在牆上的開放式鞋櫃的鞋子，莫名散落一地，經點算後，確認有10名學童的15隻鞋不翼而飛，翌日早上鞋櫃又被亂翻，這次則有3名學童的鞋失竊，隨後發現有的鞋子被丟在灌木叢裡，有的鞋子則被遺棄在草地、公園各處等。為了找出「拖鞋小偷」，警方決定在校內安裝3部監視器。