幼童吵鬧亂跑騷擾食客 星國餐廳加收兒童吵鬧費

在餐廳用膳遇上鄰桌失控的小孩哭哭鬧鬧，家長又放任不管，認真影響用餐心情。新加坡一餐廳為此制定出「screaming children surcharge」(兒童吵鬧附加費)，碰到兒童失控吵鬧，及被其他食客投訴，就會加收10坡幣(約54.6港元)。新規定實施後，家長開始注意子女的行為，吵鬧狀況有所改善。

Angie 's發言人指，過去他們每星期都有食客投訴相關問題，推出這規定至今雖尚未開出「罰單」，因家長加緊看管幼童的行為，投訴亦跟著減少。「雖有部分家長不滿，但我們無法取悅所有人。」

網民不悅：以後都唔幫襯

有網民8月尾在TripAdvisor評論，想預約該餐廳時被告知，若帶孩子需額外收費，Angie 's又自稱「非兒童友善餐廳」，令該網民十分不悅：「我首次遇到這情況。我知幼童吵鬧或會打擾其他客人，但我認為Angie 's可以採取更有禮貌的方式」，直言以後也不去幫襯。

Angie 's在回應有關評論指，由於收到愈來愈多食客投訴，店內有小童跑來跑去，騷擾到其他食客：「萬一撞到侍應端著熱騰騰的食物及鋒利餐具，後果嚴重。而且也不尊重希望在安靜舒適環境下用餐的客人。」餐廳強調，他們首要任務就是為食客提供舒適的用餐環境，相信加收兒童吵鬧費是對大家都有好處的雙贏方案。