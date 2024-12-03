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國際
2024-12-03 16:00:00

幾內亞足球比賽因「一張紅牌」釀人踩人慘劇　逾56人死亡(有片)

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許多球迷爭先恐後要逃離體育館。（圖／路透社）

許多球迷爭先恐後要逃離體育館。（圖／路透社）

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西非國家幾內亞2月1日一場足球比賽釀人踩人意外，至少造成56死。目擊者透露，疑似因為一張爭議紅牌導致群眾暴動，許多女性和孩子都被活活踩死，當局緊急宣布全國默哀3天。

裁判給出的一張爭議紅牌引發群眾暴動

據《美聯社》和《路透社》等外媒綜合報道，這場由軍政府主辦的第一屆全國足球錦標賽決賽，12月1日下午於幾內亞第二大城恩澤雷柯雷（Nzerekore）的體育場舉行。

目擊者形容，在比賽進行到第82分鐘時，裁判給出的一張爭議紅牌引發群眾暴動，「突然很多人開始朝場內丟石頭，保安部隊也加入其中，開始發射催淚瓦斯。之後我看到很多人倒在地上，女性和孩子們都被踩在腳底下，實在是太可怕了。」

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幾內亞足球賽因「一張紅牌」釀人踩人慘劇　逾56人死亡

幾內亞足球賽踩踏意外「人踩人」慘況曝光。（圖／美聯社）

軍政府領導人宣布全國默哀三天

報道指出，整座體育場至少擠進3萬名群眾，大批驚慌球迷爭先恐後，搶著要逃離體育場。據現場曝光的畫面顯示，許多地方都出現「人疊人」慘況，仔細一數至少疊了五六層，現場尖叫聲四起，宛如人間煉獄。

一名不願具名的官員透露，許多死者都是未成年者，而雖官方公布的死亡人數為56人、傷者為數十人，但實際的傷亡數恐怕更多。因為該國資訊被軍政府嚴格控管，加上許多家長在官方正式統計前，就先行取回死者的遺體。

軍政府領導人頓波雅（Mamadi Doumbouya）也透過國家電視台，宣布全國默哀三天。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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