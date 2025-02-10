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國際
2025-02-10 15:05:30

床蝨入侵日本？床蝨問題令酒店頭痛 除蟲公司營業額創新高 床蝨已有抗藥性

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日本部分酒店及旅館出現床蝨問題，須委託除蟲公司處理。(互聯網)

日本部分酒店及旅館出現床蝨問題，須委託除蟲公司處理。(互聯網)

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床蝨入侵日本？隨著外國遊客激增，日本酒店客房出現床蝨個案也大增，一間害蟲防治公司直指，2023年的除蟲營業額打破了2020年的最高紀錄。床蝨在日本稱為「南京蟲」，據稱是在明治維新時期，由商船從中國帶入日本而得名。

《產經新聞》報道，床蝨是一種會在客房床鋪等大量繁殖的臭蟲，在日本別名為「南京蟲」。它們有特殊的臭味，被叮咬後，有些人會感到痕癢。床蝨的繁殖力極強，從卵孵化到成蟲只需1個月，雌性成蟲每天可產56粒卵，在約1年的生命周期內可產下200500粒卵。

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日本住宿設施除蟲諮詢及委託大增

床蝨常在寢具縫隙產卵，棲息在室內床板、床墊、釘孔、木材接縫處、床單邊沿等位置。法國很多戲院、學校、巴黎地鐵、戴高樂機場等場所，202310月被發現有床蝨出現；南韓早前也爆發床蝨災情，包括酒店、汗蒸幕、大學宿舍等都發現床蝨。至今，連一向給人乾淨、整潔、衛生印象的日本，酒店也據報有床蝨出沒。

害蟲防治服務公司Duskin表示，其2023年的除蟲營業額是過去最高峰時期2020年的1.6倍，酒店等住宿設施有關除蟲的諮詢也正在增加。

除蟲公司表示，許多住宿設施的除蟲委託，都是源於住宿客人的投訴。圖為日本一間和式旅館房間。(互聯網) 床蝨不知不覺間大量繁殖。(互聯網) 床蝨不知不覺間大量繁殖。(資料圖片)

酒店「如臨大敵」

床蝨會在不知不覺間大量繁殖，在新冠疫情爆發前、訪日旅客眾多的時期，曾經有酒店因為床蝨問題而停業，也有住客把床蝨帶回家中，導致問題惡化。如今，過去的噩夢再次來臨。

Duskin公司表示，近來的床蝨似乎已對市售的除蟲菊精類(pyrethroid)殺蟲劑產生抗藥性，使用後的效果不佳，而「許多(住宿設施的)除蟲委託，都是源於住宿客人的投訴」。

為了防止床蝨滋生，酒店要求定期檢查的委託也在增加，這些防治成本成為住宿費用上漲的因素之一。

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過去提到「過度旅遊」，可能會聯想到遊客影響環境以及居民生活等，但如今酒店出現床蝨問題，也成為新的隱憂。

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