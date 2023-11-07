床蝨攻陷首爾 民眾搭車不敢坐

法國巴黎和英國倫敦等地9月爆發床蝨，這股床蝨風暴似乎捲到亞洲，南韓首爾近日突傳出床蝨爆發，恐正蔓延全國各地。至周日，首爾25個區中有7區報告出現床蝨，共17宗大量滋生個案；有滅蝨公司稱，上月去了約80處地方滅蝨，每天亦接到兩至三個查詢電話，實際情況或較當局公布更嚴重。有民眾擔心惹床蝨回家，搭公共交通工具避免坐於座位上，也避免去戲院看電影。 當地如同香港劏房的「考試院」或板間房衛生環境惡劣，成為床蝨溫床。當地電視台走訪板間房住戶，不論床上、牆壁，甚至枱面都有床蝨，牆角更是不用說，住戶甚至可隨手捉到蝨，非常恐怖。《南韓時報》指大邱的啟明大學9月中已有部分住宿舍的學生稱遭床蝨咬，校方全面消毒。鄰近首爾的仁川一間汗蒸幕(公眾浴場)上月暫停營業大消毒，因地氈下發現床蝨和幼蟲，是汗蒸幕業界多年來首次發現床蝨。報道指，南韓在1960年代發起除蝨行動，床蝨幾乎絕跡，自此已多年未有爆發床蝨。



不去戲院改串流平台看電影 床蝨賴吸血生存，在夜間活動，並不會傳播疾病，但被其咬會出紅點和非常痕癢，甚至皮膚過敏。首爾高麗大學有學生向傳媒稱，聽到住在另一大學宿舍的朋友說有床蝨已非常緊張，「繁忙考試期臨近，我換掉所有床上用品清洗，並徹底清潔房間」。一名白領打工仔說，決定暫時不去戲院，害怕遭蝨咬或帶床蝨回家，「如果有電影想看，會等它上載到串流平台」。南韓政府上周已成立跨部門小組對抗床蝨，疾控中心周一亦與滅蝨公司和專家開會商討對策。當局重點管理「考試院」等高風險區。首爾市政府從上月31日起檢查住宿設施和汗蒸幕等3,175處公眾聚集場所，並將在地鐵、影院等場所開展消毒滅蝨。

